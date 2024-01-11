#lucazaia e #vincenzodeluca si dividono l'Italia pic.twitter.com/jiU0MCstEH— The Journalai (@The_Journalai) January 10, 2024
VIDEO-FLASH! - "NOI FACCIAMOCI I CAZZI NOSTRI, TU TI FAI LA REPUBBLICA DUE, E IO MI FACCIO LE DUE SICILIE" - IL SIPARIETTO TRA VINCENZO DE LUCA A LUCA ZAIA. IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA PROPONE: "NOI CI PRENDIAMO LA COSTA SMERALDA, LA SICILIA, LA SARDEGNA E IL BANCO DI NAPOLI. BASTA!" - MA IL PRESIDENTE DEL VENETO NON CI STA: "EH NO, LA COSTA SMERALDA È CON NOI. VI LASCIAMO IL BANCO DI NAPOLI MA NOI, PERO', CI PRENDIAMO 'INTESA'...."-
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DAGOREPORT - PASSATO NATALE, ECCO SUBITO APPARECCHIATO UN ANTIPATICO UOVO FIRMATO GIANLUCA ANTIPASQUA: MELONI E FAZZOLARI FARANNO FELICE CALTAGIRONE COL DDL CAPITALI NEL 2025, MA FANNO SUBITO INCAZZARE GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI: PAROLA DI INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES, LA SOCIETÀ DI CONSULENZA NUMERO UNO AL MONDO SUL VOTO NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ QUOTATE (DI CUI ANTIPASQUA È CAPO DELLA RICERCA SULLE AZIENDE DELL’EUROPA DEL SUD…)
E VAI CON IL BIANCHETTO! - ABOLITO L'ABUSO D'UFFICIO, ORA TOCCA ALLE INTERCETTAZIONI: OGGI LA MAGGIORANZA DI DESTRA, INSIEME AI RENZIANI (ORMAI STAMPELLA DEL GOVERNO), VOTERA' LA NORMA PER LIMITARE LE INTERCETTAZIONI, IMPEDENDO AI MAGISTRATI DI TRASCRIVERE NEI VERBALI I VIRGOLETTATI SU TERZE PERSONE ESTRANEE ALL'INDAGINE - UN ASSIST INDIRETTO A SALVINI, CITATO (MA NON E' INDAGATO) NEL CASO ANAS-VERDINI - LA DUCETTA È TERRORIZZATA DALL'INCHIESTA SUI RAPPORTI DEL FIGLIO DI DENIS, TOMMASO: SE IL "CAPITONE" FOSSE COINVOLTO DIRETTAMENTE, IL GOVERNO ZOMPEREBBE...
DAGOREPORT – GIORGIA MELONI, COMPLICE FAZZOLARI, VUOLE A TUTTI I COSTI IL PLEBISCITO IN EUROPA, MA RISCHIA LA FREGATURA: CANDIDARSI E UMILIARE LEGA E FORZA ITALIA SERVIREBBE SOLO A INDEBOLIRE LA MAGGIORANZA. E IN UE, RESTERÀ ININFLUENTE ANCHE SE OTTERRÀ PIÙ SEGGI – MACRON PREPARA LA VENDETTA CONTRO LA DUCETTA, CHE HA OSATO APRIRE LA PORTA A MARINE LE PEN: SBATTERE FUORI L’ITALIA DAL MES E NOMINARE SUBITO DRAGHI COME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. COSÌ, DOPO LE EUROPEE, LA REGINA DELLA GARBATELLA DOVRÀ PUPPARSI UN COMMISSARIO DI SECONDA FASCIA…
DAGOREPORT - SGARBI PERDE IL PELO, MA NON IL VIZIO: L’INCHIESTA PER RICICLAGGIO SUL QUADRO DI RUTILIO MANETTI, IN CUI È INDAGATO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, È SOLO L’ULTIMO SPIACEVOLE EPISODIO DI UNA LUNGA SERIE – IL PRIMO, CHE CAUSÒ LA ROTTURA CON FEDERICO ZERI, AVVENNE NEL 1984: SGARBI TENTÒ DI USCIRE DAL COURTAULD INSTITUTE DI LONDRA CON UN PREZIOSO LIBRO IN MANO, E FECE SCATTARE L’ANTITACCHEGGIO – IL QUADRO DI AGOSTINO DA LODI CON MAXI-PLUSVALENZA, L’OROLOGIO RUBATO DI ROBERTO LONGHI E L’AUGURIO DI MORTE A ZERI E DANIELA PASTI…
DAGOREPORT – L’IDEA DI SALVINI DI FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE AL GRIDO DI “ABOLIAMO IL CANONE” AGITA I SONNI DI PIER SILVIO BERLUSCONI, GIÀ SCOTTATO DAL RITOCCO AL TETTO PUBBLICITARIO PER VIALE MAZZINI – L’ARGOMENTO È CARO ANCHE A MOLTI GIORNALI: INCLUSO NEL CANONE, C’È IL FONDO PER IL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, CHE EROGA I SUSSIDI PUBBLICI ALL’EDITORIA – CIRCOLA DI NUOVO LA VECCHIA IDEA DI VENDERE UN CANALE DEL SERVIZIO PUBBLICO: UN’IPOTESI SUGGESTIVA MA DIFFICILE DA REALIZZARE...