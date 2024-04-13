VIDEO-FLASH! - "PRENDO UN TAXI AL VOLO E ARRIVO" - I COMMENTI DEGLI INTERNAUTI AL VIDEO DI UNA DONNA CHE, A POCHI PASSI DALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA, E' APPOGGIATA SOPRA IL COFANO DI UN TAXI, CHE SI MUOVE LENTAMENTE: "LA CORSA L'AVRA' PAGATA?"; "MEJO DE 'TITANIC': 'JACK STO VOLANDO'"; "PROBABILMENTE SENTIVA CALDO"; "E' UN'AUTO IBRIDA, META' MACCHINA META' DONNA..."-
LA PARTITA DELLA SCALA È CHIUSA! ECCO L’ACCORDO CHE VA IN CDA: COME SOVRINTENDENTE ARRIVA FORTUNATO ORTOMBINA DAL 2025, ALLA SCADENZA DI DOMINIQUE MEYER, MA IL DIRETTORE MUSICALE RICCARDO CHAILLY RESTA FINO AL 2027 (QUANDO GLI SUBENTRERA’ DANIELE GATTI) - IL DIRETTORE ARTISTICO NON E’ PERVENUTO MENTRE IL DIRETTORE GENERALE SARA’ QUELLO DELLA FENICE, ANDREA ERRI... - DAGOREPORT
DAGOREPORT – SALUTAME A CINECITTÀ: LA HOLLYWOOD DE’ NOANTRI TRASLOCA IN SICILIA – SE IL TAORMINA FILM FEST CHIAMA MARCO MÜLLER, A SIRACUSA SI APRONO GLI “STATI GENERALI DEL CINEMA”. UNA VACANZA A 5 STELLE PER UNA MAREA DI ADDETTI AI LAVORI (DA BUTTAFUOCO A MONDA, DA MUCCINO A CASTELLITTO, CRONISTI COMPRESI), PAGATA DALLA REGIONE (SCHIFANI) ED ENIT (SANTANCHE'), E SENZA COINVOLGERE QUEI BURINI DI SANGIULIANO E BORGONZONI, CHE HA LA DELEGA IN MATERIA DI CINEMA - SE FOSSE COSTRETTA ALLE DIMISSIONI, LA PITONESSA FA CIAK?...
FLASH! - AMADEUS-DISCOVERY, ACCORDO FATTO! DOMANI IL CONTRATTO VERRA' CHIUSO DEFINITIVAMENTE DAGLI AVVOCATI - NON SOLO CANZONETTE E QUIZ: AMADEUS SARA' IL RESPONSABILE DELL'EMITTENTE WARNER BROS PER TUTTO CIO' CHE RIGUARDA L'INTRATTENIMENTO DELLA 9 - DOPO L'ESTATE TOCCHERA' A FIORELLO TRASLOCARE DALLA RAI DI TELE-MELONI PER AFFIANCARE AMADEUS, CROZZA E FAZIO (E QUESTO E' SOLO L'INIZIO)...
“IL FOGLIO” METTE IL DITO NELLA PIAGA: “LAUDATI RIVELA CHE NESSUN ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI CROSETTO È MAI STATO EFFETTUATO DALL’UFFICIO SOS DELLA PROCURA ANTIMAFIA: GLI ACCESSI SONO STATI EFFETTUATI SULLA BANCA DATI IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA, NEI CUI UFFICI PASQUALE STRIANO LAVORAVA TRE GIORNI A SETTIMANA” - ERGO: STRIANO ERA AL SERVIZIO DI DUE PADRONI: FINANZA E MAGISTRATURA; UN RUOLO AMBIVALENTE CHE GLI PERMETTEVA DI NON RENDERE CONTO A NESSUNO DEI SUOI ACCESSI ABUSIVI ALLE BANCHE DATI, FINO A QUANDO QUALCUNO DEI SERVIZI SEGRETI AVVERTÌ IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO CHE FECE L’ESPOSTO CHE DETTE VITA ALLO SCANDALO - CHI SI È INVENTATO IL DUPLEX FINANZA-DNA CHE VA AL DI LÀ DELLE PREROGATIVE DI LEGGE, QUINDI ILLEGALE? - PERCHE' LA MELONIANA CHIARA COLOSIMO NON HA ANCORA SENTITO IL BISOGNO DI INTERROGARE NON SOLO STRIANO, MA SOPRATTUTTO GIUSEPPE ZAFARANA, IL COMANDANTE GENERALE DELLE FIAMME GIALLE DAL 2019 AL 2023, DA CUI STRIANO ERA ALLE DIPENDENZE?
FLASH! – MENTRE TANTI CIANCIANO DEL TENERO PIER SILVIO A CAPO DI FORZA ITALIA (SUPREMA CAZZATA), NESSUNO SI È ACCORTO CHE IL VERO EREDE DI SILVIO BERLUSCONI SI CHIAMA MARINA. E’ LEI CHE HA DATO L’ORDINE ALL’INFORMAZIONE MEDIASET DI FINIRLA CON LE POMPE IN GLORIA DELLA MELONA. NON SOLO. APPROFITTANDO DELLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL FILM SU ENNIO DORIS, SI E’ SPARATA LA SUA PRIMA “ARRINGA” IN VISTA DELLE EUROPEE. BERSAGLIO: GIORGIA E MATTEO: “VOTARE FORZA ITALIA SIGNIFICA VOTARE PER CHI AVRÀ UN RUOLO DA PROTAGONISTA: È L’UNICO A FAR PARTE DELLA GRANDE FAMIGLIA DEL PPE”