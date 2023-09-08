RISSA TRA PISCHELLI A PIAZZA EUCLIDE, A ROMA NORD
VIDEO-FLASH! - RISSA DI FINE ESTATE A PIAZZA EUCLIDE, A ROMA NORD - NELLA NOTTE, IN ATTESA DEL RITORNO A SCUOLA, UN GRUPPO DI PISCHELLI HA INVASO LA STRADA PER MENARSI. I RAGAZZI HANNO BLOCCATO IL TRAFFICO E SCONVOLTO LA QUIETE DEI RESIDENTI, COSTRINGENDO LE MACCHINE A FARE SLALOM PER PASSARE...-
FLASH! – PEPPUCCIO CONTE E’ IN TREPIDA ATTESA DI UN SONDAGGIO PRIVATO (CIOE’ NON RISERVATO ALLA PUBBLICAZIONE) PER CAPIRE SE IL M5S DEVE IMBOCCARE LA STRADA DEL VAFFA O LA VIA PROPOSITIVA ALLA APPENDINO – OGGI IL SUO AVVERSARIO E’ PIU’ IL MOVIMENTISMO DI ELLY SCHEIN CHE IL PERONISMO DELLA DUCETTA. E CHISSA’ QUANDO MALEDICE L’IDEA DI AVER MANDATO I GRILLINI AI GAZEBO APERTI DEL PD A VOTARE LA MULTIGENDER: CON BONACCINI POTEVA STARE TRANQUILLO A SINISTRA DEL PD…
FLASH! – CARLO MESSINA, GRAN CAPO DELLA PRIMA BANCA ITALIANA, INTESA-SANPAOLO, NON HA PER NULLA GRADITO DI AVER LETTO SUI GIORNALI IL BLITZ DEL DUO MELONI-FAZZOLARI SULLA TASSA DEGLI EXTRA-PROFITTI BANCARI (PERFINO L’ALLEATO TAJANI ERA STATO TENUTO ALL’OSCURO. GIORGETTI AVVISATO SOLO TRE GIORNI PRIMA) - A SUO TEMPO MESSINA SI ERA DICHIARATO FAVOREVOLE A TALE PRELIEVO ED ERA QUINDI DISPONIBILE A UNA TRATTATIVA COL GOVERNO. MA NON AVEVA FATTO I CONTI CON IL PERONISMO CACIO & PEPE DELL’EVITA DI COLLE OPPIO E DEL CAMERATA “FAZZO”….
TRANSENNATE LE EDICOLE: ARRIVA LA "FOX NEWS" ALLA PUMMAROLA BY ANGELUCCI - DA OGGI, ALESSANDRO SALLUSTI TORNA A DIRIGERE "IL GIORNALE", E IL DUPLEX SECHI-CAPEZZONE ENTRA A "LIBERO" (DOVE ENTRANO COME FIRME FISSE BUTTAFUOCO, CHIRICO, BRUNO GUERRI E PATRICELLI) - OLTRE ALL'ARRIVO DI MIKE POMPEO, IL QUOTIDIANO FONDATO DA MONTANELLI POTRÀ INVECE CONTARE SULLE VIGNETTE DI FEDERICO "OSHO" PALMAROLI E SUI CONTRIBUTI DI LUTTWAK. MELANIA RIZZOLI ENTRA NEL CDA, E LA RUBRICA FISSA DI PRIMA PAGINA SARÀ AFFIDATA A...
CON QUESTI “LETTERATI”, IL GENERALE VANNACCI VENDERÀ UN MILIONE DI COPIE – AMANDA GORMAN, LA POETESSA DEI SUOI STIVALI (PRADA), È IMMORTALATA COME MODELLINA SUL CALENDARIO PIRELLI TUTTO ALL-BLACK – È L’UNICO MIRACOLO RIUSCITO A JOE BIDEN: AVENDO INVITATO ALLA SUA INTRONAZIONE LA SEDICENTE POETESSINA BLACK, FEMMINISTA, FORSE LESBO, AMBIENTALISTA, CERTAMENTE FASHION-VICTIM (UNA POETESSA AL CONTRARIO, DIREBBE IL GENERALE VANNACCI) È RIUSCITO A FARLA DIVENTARE UN’ECCEZIONALE TESTIMONIAL PRADA. E PER PASSARE IN PRESTITO DA BERTELLI A TRONCHETTI BASTA CAZZARE LA RANDA… - VIDEO
FLASH! - E' LUI O NON E' LUI? MASSI', E' LUI: MARIO DRAGHI! IERI SERA LO SGUARDO DEI FREQUENTATORI DEL DOVIZIOSO RISTORANTE "AI PIANI", NEL CUORE DEI PARIOLI, ANZICHE' DALLA CATALANA E DAL PESCE IN SALE, ERA RAPITO DALLA PRESENZA DELL'EX PREMIER ATTOVAGLIATO CON LUIGI ZANDA, L'EX CONSIGLIERE DI COSSIGA ED ESPONENTE DEL PD RIFORMISTA CHE STA PREPARANDO UN "PIATTINO" A ELLY SCHLEIN PER IL DOPO-EUROPEE...