VIDEO-FLASH! - SCANDALO A PARMA: C’E’ UN POLITICO LOCALE PORCELLONE CHE NON SE LO TIENE NELLE MUTANDE E DA ANNI INVIA FOTO DEL SUO AUGELLO A DESTRA E A MANCA - L'UOMO, SPOSATO, SI MOSTRA SUI SOCIAL COME UN PERFETTO PADRE DI FAMIGLIA... MA SONO MOLTE LE RAGAZZE CHE SOSTENGONO DI AVER RICEVUTO FOTO DEL SUO ARNESE - IL RACCONTO DELL'INFLUENCER "MILLENIAL GERIATRICA"-
DAGOREPORT – I FORFAIT DI MELONI E MATTARELLA ALLA PRIMA DELLA SCALA NON SONO EQUIPARABILI - SE LA DUCETTA DISERTERÀ PERCHÉ HA PAURA DELLE CONTESTAZIONI DEI CENTRI SOCIALI, IL CAPO DELLO STATO HA SCELTO UNA POSTURA DI SOBRIETA' PER NON DARE ECO ALLA MILANO OPULENTA CHE SI AUTOCELEBRA ALLA SCALA, MENTRE NEL MONDO INFURIANO GUERRE E I CITTADINI SONO IMPAURITI DALLA RECESSIONE. MEJO RECARSI ALLA RIAPERTURA DI NOTRE-DAME, A PARIGI, E AFFIDARSI AL SIGNORE DEI CIELI…
DAGOREPORT – MACRON NON VUOLE RIMETTERCI LE PEN: IL GALLETTO FRANCESE VUOLE PORTARE A TERMINE IL MANDATO PRESIDENZIALE (L’ULTIMO A SUA DISPOSIZIONE). PER QUESTO, DI FRONTE ALLE MOZIONI DI SFIDUCIA DI LE PEN E MELENCHON AL PREMIER BARNIER, PREPARA IL CONTRATTACCO – L’EX BANCHIERE STA CORTEGGIANDO IL SOCIALISTA RAPHAEL GLUCKSMANN, CHE SI È PENTITO DELL’ABBRACCIO MORTALE CON MELENCHON...
DAGOREPORT: BALLA CON MAURIZIO LUPI - COME IL LEADER DI UN PARTITINO DELLO 0,7%, “NOI MODERATI”, DIVENTA MOTIVO DI SCAZZO TRA MELONI E TAJANI – COME RICONOSCENZA PER AVER FATTO ENTRARE "NOI MODERATI" NEL PPE, IL CIOCIARO SI RITROVA LUPI TRA LE BRACCIA DELLA DUCETTA CHE L'HA SEDOTTO CON LA CANDIDATURA A SINDACO DI MILANO - NON SOLO: PER SOSTITUIRE COME VICEMINISTRO DEI TRASPORTI IL NAZI-COSPLAYER GALEAZZO BIGNAMI, MELONI POTREBBE SCEGLIERE NEL PARTITINO DI LUPI - LA DUCETTA TEME CHE FORZA ITALIA L'ABBANDONI PER ALLEARSI COL PD E HA INCARICATO LUPI DI RACCATTARE DEPUTATI DI OGNI SORTA PER NON FARSI MANCARE, UN DOMANI, UN ALLEATO DI CENTRO...
DAGOREPORT – LA MINACCIA DI GIORGIA MELONI DI PORTARE IL PAESE A ELEZIONI ANTICIPATE È UN PISTOLINO SCARICO. PER DUE MOTIVI: IL PRIMO È CHE SOLO MATTARELLA PUÒ SCIOGLIERE LE CAMERE (E NON È DETTO CHE LO FACCIA), E IL SECONDO È CHE RIPRESENTARSI DAVANTI AGLI ELETTORI È UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO PER LA DUCETTA - LA “THATCHER DELLA GARBATELLA”, IN OGNI CASO, SARÀ OBBLIGATA A COALIZZARSI CON ALTRI PARTITI. E CON CHI, SE NON SEMPRE TAJANI E SALVINI? COME DAGO-DIXIT, SE SALTASSE IL GOVERNO, FORZA ITALIA POTREBBE...