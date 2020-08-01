VIDEO-FLASH! SIETE IN MACCHINA E NON SAPETE COME DIVIDERE UNA MELA? GUARDATE IL METODO SPERIMENTATO DA QUESTA RAGAZZA CHE RIESCE A TAGLIARE IL FRUTTO IN DUE SENZA L’UTILIZZO DI ALCUN COLTELLO: BASTA INCASTRARE LA MELA TRA SPORTELLO E FINESTRINO E TIRARE SU IL VETRO…

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mela tagliata con il finestrino 4 mela tagliata con il finestrino 4 mela tagliata con il finestrino 3 mela tagliata con il finestrino 3 mela tagliata con il finestrino 2 mela tagliata con il finestrino 2 mela tagliata con il finestrino 1 mela tagliata con il finestrino 1

 

 

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