SARRI DORATO E FRITTO - DIETRO L’ESONERO DELL’ALLENATORE NON CI SONO SOLO GLI SCARSI RISULTATI MA LE TENSIONI CON LO SPOGLIATOIO, DA RONALDO A PJANIC - DOUGLAS COSTA, COSÌ COME GLI EX BIANCONERI EMRE CAN E MANDZUKIC, HANNO APPREZZATO CON UN LIKE SUI SOCIAL LA NOTIZIA UFFICIALE DELL'ESONERO – VITTORIO FELTRI: “GLI HANNO RIFILATO IL BENSERVITO COME USA CON LE SERVE A ORE…”