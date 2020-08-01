mela tagliata con il finestrino 4 mela tagliata con il finestrino 3 mela tagliata con il finestrino 2 mela tagliata con il finestrino 1
VIDEO-FLASH! SIETE IN MACCHINA E NON SAPETE COME DIVIDERE UNA MELA? GUARDATE IL METODO SPERIMENTATO DA QUESTA RAGAZZA CHE RIESCE A TAGLIARE IL FRUTTO IN DUE SENZA L’UTILIZZO DI ALCUN COLTELLO: BASTA INCASTRARE LA MELA TRA SPORTELLO E FINESTRINO E TIRARE SU IL VETRO…-
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VERRÀ DALÌ E AVRA' GLI OCCHI DI MORTE – ALDO GRASSO SVELA LE CARTE DE “LA CASA DI PAPEL”: “UN RIBALTAMENTO DELLE CONVENZIONI CON I CRIMINALI CHE VENGONO ACCLAMATI E LE MASCHERE DI DALÍ CHE DIVENTANO SIMBOLO DEL POPULISMO DI SINISTRA IN TUTTO IL MONDO. MA PIÙ CHE DENUNCIA SOCIALE, LA SERIE È SEMPLICEMENTE UN RIUSCITO ESEMPIO DI GUILTY PLEASURE SOCIALE, QUEL MECCANISMO CHE CI TIENE INCOLLATI A UNA STORIA ANCHE QUANDO NE PERCEPIAMO LE ESAGERAZIONI…”
I 5 “FURBETTI DI MONTECITORIO” CON PARTITA IVA CHE HANNO RICEVUTO ANCHE IL SOSTEGNO DA 600 EURO AL MESE (POI 1.000) PREVISTO PER LA PANDEMIA SONO 3 PARLAMENTARI DELLA LEGA, UNO M5S E UNO DI ITALIA VIVA. I NOMI NON SONO STATI RESI NOTI PER MOTIVI DI PRIVACY - SONO COINVOLTI ADDIRITTURA DUEMILA PERSONE TRA ASSESSORI, GOVERNATORI E SINDACI - DI MAIO: DIMETTETEVI - SALVINI ACCUSA L'INPS
IL SASSOLONE STARACE NELLA TRATTATIVA SULLA RETE UNICA - L'AD ENEL NON SPOSA IL PIANO GUBITOSI: LUI VUOLE UN OPERATORE ALL' INGROSSO CHE SIA AUTONOMO, CHE CONTROLLI RETE PRIMARIA, RETE SECONDARIA (CHE DAI CABINET IN STRADA VA FINO AI CLIENTI FINALI) E ANCHE LA COSIDDETTA DORSALE, CHE ABBIA LE STESSE CONDIZIONI PER CHI VUOLE FARCI TRANSITARE SOPRA I DATI, E CHE NON SIA VERTICALMENTE INTEGRATO CON NESSUNO, TANTOMENO CON LA TIM
SARRI DORATO E FRITTO - DIETRO L’ESONERO DELL’ALLENATORE NON CI SONO SOLO GLI SCARSI RISULTATI MA LE TENSIONI CON LO SPOGLIATOIO, DA RONALDO A PJANIC - DOUGLAS COSTA, COSÌ COME GLI EX BIANCONERI EMRE CAN E MANDZUKIC, HANNO APPREZZATO CON UN LIKE SUI SOCIAL LA NOTIZIA UFFICIALE DELL'ESONERO – VITTORIO FELTRI: “GLI HANNO RIFILATO IL BENSERVITO COME USA CON LE SERVE A ORE…”
CAFONALINO DELL’OPERA AL (CIRCO) MASSIMO – ANNA NETREBKO E YUSIF EYVAZOV OMAGGIANO E INCANTANO ROMA CON UNA CAVALCATA DI HIT DELLA LIRICA – COPPIA NELLA VITA E SUL PALCO, SI SONO CONOSCIUTI PROPRIO A ROMA NEL 2014 – IN PLATEA LA RAGGI, GIANCARLO DE CATALDO, AMBASCIATORI E PRINCIPI…
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…
VITE IN FUMO – LA MARIJUANA PUÒ NUOCERE GRAVEMENTE ALLA SALUTE: SECONDO LA "AMERICAN HEART ASSOCIATION" LA CANNABIS “PUO' CAUSARE DANNI AL CUORE, AI POLMONI E AI VASI SANGUIGNI, INTERFERENDO CON I FARMACI PRESCRITTI E SCATENANDO INFARTI E ICTUS” - IL THC, SOSTANZA PSICOATTIVA CONTENUTA NELLA CANNABIS, PUÒ CAUSARE UN RITMO CARDIACO PIÙ VELOCE, AUMENTARE IL BISOGNO DI OSSIGENO DEL CUORE E…