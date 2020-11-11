VIDEO-FLASH! SOLO UNO CAMMINÒ SULLE ACQUE. E NON SONO IO – LE ESILARANTI IMMAGINI DI UN AIRONE SORPRESO A SURFARE SU UN FIUME DEL KRUGER NATIONAL PARK, IN SUDAFRICA: L’UCCELLO SEMBRA SCIVOLARE SULL’ACQUA SENZA MUOVERSI, MA DIETRO L’EFFETTO C’È UN “TRUCCO INGOMBRANTE”…

-

Condividi questo articolo

airone e ippopotamo 3 airone e ippopotamo 3 airone e ippopotamo 1 airone e ippopotamo 1 airone e ippopotamo 4 airone e ippopotamo 4

 

airone e ippopotamo 2 airone e ippopotamo 2

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”

salute