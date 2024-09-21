VIDEO-FLASH! TIN BÒTA! LA ROMAGNA NON SOLO TIENE BOTTA MA CONTINUA A DARE QUALCHE “BOTTARELLA” – SUI SOCIAL CIRCOLA IL VIDEO DI DUE CANI CHE SI INGROPPANO IN ACQUA: I ROMAGNOLI LO HANNO SUBITO ELETTO A MANIFESTO DEL LORO SPIRITO CHE NONOSTANTE L’ALLUVIONE E LE EMERGENZE NON ANNEGHERÀ MAI! – VIDEO
VIDEO-FLASH! TIN BÒTA! LA ROMAGNA NON SOLO TIENE BOTTA MA CONTINUA A DARE QUALCHE “BOTTARELLA” – SUI SOCIAL CIRCOLA IL VIDEO DI DUE CANI CHE SI INGROPPANO: I ROMAGNOLI LO HANNO SUBITO ELETTO A MANIFESTO DEL LORO SPIRITO CHE NONOSTANTE L’ALLUVIONE E LE EMERGENZE NON ANNEGHERÀ MAI! – VIDEO