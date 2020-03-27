LE ULTIME PAROLE FAMOSE DI BURIONI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' ROBERTO SPERANZA
Burioni e Speranza da Fazio prima dell'epidemia: zero rischio Coronavirus e Italia pronta
VIDEO-FLASH! - LE ULTIME PAROLE FAMOSE DI BURIONI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' ROBERTO SPERANZA. OSPITI DA FABIO FAZIO, PRIMA DELL'ESPLOSIONE DELL’EPIDEMIA, I NOSTRI EROI RASSICURAVANO: ZERO RISCHI E ITALIA PRONTA A TUTTO!-
LE ULTIME PAROLE FAMOSE DI BURIONI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' ROBERTO SPERANZA
“ERA MEGLIO CHE BERLUSCONI NON SI FACESSE UN’IDEA SBAGLIATA”. ALTRE CHICCHE DALL’AUTOBIOGRAFIA DI WOODY ALLEN - IL REGISTA PARLA MALE DI TUTTI, MA NON DI WEINSTEIN: “AVEVA OCCHIO PER I FILM ECCENTRICI E ORIGINALI, ANCHE SE NON AVREI MAI LASCIATO CHE FINANZIASSE UN MIO FILM PERCHÉ SI IMPICCIAVA” – “‘TO ROME WITH LOVE’ È UN BRUTTO TITOLO. VOLEVO CHIAMARLO ‘NERO FIDDLED’, MA AI MIEI FINANZIATORI VENNE UN COLPO E…”
IL FUORIONDA DA RIDERE DEL DISCORSO DI MATTARELLA ALLA NAZIONE: "EH GIOVANNI, NON VADO DAL BARBIERE NEANCHE IO" – VIDEO STRACULT INTEGRALE - NEL DISCORSO AGLI ITALIANI, IL PRESIDENTE HA COMMENTATO L’ESITO DI MERDA DEL VERTICE EUROPEO E HA RIVOLTO UN ULTIMATUM ALL’UNIONE EUROPEA: “L’EUROPA CAPISCA LA GRAVITÀ DELLA MINACCIA, O SARÀ TARDI” - CHIARAMENTE LA RAI HA BUCATO MATTARELLA...
BORSE IN PROFONDO ROSSO - WALL STREET APRE IN NEGATIVO, MENTRE GLI STATI UNITI DIVENTANO IL PRIMO PAESE AL MONDO PER CASI DI CORONAVIRUS, LE PRINCIPALI PIAZZE EUROPEE AUMENTANO LE PERDITE SULLA SCIA DELLE ACCESE DISCUSSIONI TRA I LEADER EUROPEI - MILANO SOFFRE: MENO 3%, A NEW YORK SCAMBI IN ROSSO IN ATTESA DEL VOTO SUL PACCHETTO DI STIMOLI ALL’ECONOMIA DA 2.000 MILIARDI DI DOLLARI
CORONA-MISTERO - A WUHAN I PAZIENTI GUARITI TORNATI POSITIVI. POSSONO ANCORA INFETTARE? NUMERI SEMBREREBBERO DARE UNA RISPOSTA NEGATIVA. PARALLELAMENTE, LA COMUNITÀ SCIENTIFICA SI CHIEDE SE I GUARITI HANNO SVILUPPATO ANTICORPI TALI DA OFFRIR LORO L’IMMUNITÀ ALLA MALATTIA...
BASKET ITALIANO A RISCHIO DEFAULT: SOCIETÀ IN PERICOLO E RIPARTENZA DIFFICILE. SI PARLA DI PERDITE DA 250 MILIONI, 40 SOLO PER IL MASSIMO CAMPIONATO - MOLTI CLUB VOGLIONO CHIUDERE QUI E PENSARE AL PROSSIMO ANNO (QUASI TUTTI GLI STRANIERI SE NE SONO ANDATI, FARLI TORNARE NON SARÀ SEMPLICE)
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
ALLA BORSA NERA DELLE MASCHERINE - IL RACCONTO DEL CAPO DEGLI INFERMIERI BERGAMASCHI: ''SE VOGLIO COMPRARE MILLE MASCHERINE DEVO SPENDERE 6.500 EURO: È LA CIFRA CON CUI PRIMA DEL COVID-19 COMPRAVO TRE LETTINI MOTORIZZATI! CHE DEVO FARE? LE COMPRO. PERCHÉ NON MANDO UN ESERCITO IN GUERRA SENZA PROTEZIONI - QUANDO IL PAZIENTE TI GUARDA IN FACCIA E TI CONSEGNA IL SUO ULTIMO MESSAGGIO PER CHI AMA E NON HAI NEMMENO DOVE SCRIVERLO, TU SEI IMPREPARATO, PRIMA TUTTO PSICOLOGICAMENTE''