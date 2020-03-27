VIDEO-FLASH! - LE ULTIME PAROLE FAMOSE DI BURIONI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' ROBERTO SPERANZA. OSPITI DA FABIO FAZIO, PRIMA DELL'ESPLOSIONE DELL’EPIDEMIA, I NOSTRI EROI RASSICURAVANO: ZERO RISCHI E ITALIA PRONTA A TUTTO!

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LE ULTIME PAROLE FAMOSE DI BURIONI E DEL MINISTRO DELLA SANITA' ROBERTO SPERANZA

 

Burioni e Speranza da Fazio prima dell'epidemia: zero rischio Coronavirus e Italia pronta

 

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