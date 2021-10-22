Ursula von der ?
October 22, 2021
CONTE, PUSSA VIA! - UN VIDEO VALE PIÙ DI MILLE PAROLE: LA MERKEL TIENE A DISTANZA IL PREMIER ITALIANO CHE SI AVVICINA TROPPO, MENTRE I FRUGALI LO TENGONO A DISTANZA PERCHÉ NON VOGLIONO CACCIARE IL RECOVERY FUND - LA CANCELLIERA RESTA OTTIMISTA, GIUSEPPI DICE ''L'ITALIA NON PERMETTERÀ DI RINVIARLO''. E COME? LA MORAL SUASION DI FRANCIA E GERMANIA NON FUNZIONERÀ FINCHÉ ROMA NON SI CIUCCIA IL MES - DAGOSPIA DEL 2 OTTOBRE 2020
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/conte-pussa-via-video-vale-piu-mille-parole-merkel-248680.htm