VIDEO! IN FLORIDA, NEGLI STATI UNITI, UNO STUDENTE DI UNA SCUOLA SUPERIORE SBROCCA E PESTA LA PROPRIA INSEGNANTE CHE GLI HA SEQUESTRATO UN VIDEOGIOCO DURANTE LA LEZIONE – IL RAGAZZINO PRIMA ATTERRA VIOLENTEMENTE LA DONNA E POI, MENTRE LEI È STESA SUL PAVIMENTO, LA PRENDE A CALCI E PUGNI CON UN FURIA TALE CHE SONO SERVITE CINQUE PERSONE PER FERMARLO…

Florida Student Knocks Out, Pounds Unconscious Teacher Into Floor Over Nintendo Switch.... pic.twitter.com/UYp5I0zhMJ — Hardhatbeast (@hardhatbeast) February 25, 2023

Estratto da www.repubblica.it

studente aggredisce la prof in florida 2

Uno studente di scuola superiore a Palm Cost, in Florida è stato arrestato per il brutale pestaggio di un’insegnante che gli aveva tolto il dispositivo Nintendo Switch durante una lezione in classe. Lo studente della Matanzas High School è stato accusato di reato aggravato con lesioni personali.

studente aggredisce la prof in florida 3

Nel video diffuso dallo Sceriffo della Contea di si vede lo studente, 17 anni che corre verso la donna, che si gira, accortasi del ragazzo, che subito la spinge a terra, la calpesta un paio di volte, prima di salirle addosso e prenderla a pugni ripetutamente. […]

studente aggredisce la prof in florida 5 studente aggredisce la prof in florida 4 studente aggredisce la prof in florida 1