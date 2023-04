24 apr 2023 18:31

VIDEO! LE IMMAGINI DELL'ARRESTO DI GIANLUCA PAUL SEUNG, L'UOMO CHE HA UCCISO A SPRANGATE LA PSICHIATRA BARBARA CAPOVANI – NEL FILMATO, GIRATO DALLO STESSO 35ENNE, SI SENTONO I POLIZIOTTI CHE STANNO PER FARE IRRUZIONE NEL SUO APPARTAMENTO E GLI URLANO “STAI FERMO”. LUI RISPONDE: “NON HO NIENTE, GUARDA, NON FACCIO NULLA”. POI SI VEDE LA CASA IN DISORDINE E…