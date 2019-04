OH MY GHOSN: L'EX CAPO DI NISSAN-MITSUBISHI ARRESTATO DI NUOVO. 4 MILIONI DI CAUZIONE NON SONO BASTATI. L'ACCUSA È DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI FONDI DELLA SOCIETÀ. MA NON ERA LA STESSA DELLA PRIMA VOLTA? IN PRATICA SÌ, MA I GIAPPONESI VOGLIONO FAR CAPIRE AI FRANCESI CHE ORA COMANDANO LORO - IL BOSS AVEVA TRASFERITO 34 MILIONI A UNA SUCCURSALE NISSAN CON SEDE IN OMAN, USATI PER COMPRARE YACHT E LUSSI VARI