«Cosa c’è nel vaccino?» chiede un no-vax entrando in farmacia mangiando un hot dog. Il farmacista replica elencando le sostanze nel contenute nel suo panino- Uno sketch da ridere quello pubblicato sui social dal duo comico torinese Panpers
VIDEO! “COSA C’È NEL VACCINO?”, LA RISPOSTA DEL FARMACISTA AL NO VAX È DA RIDERE – IMPAZZA SUI SOCIAL LA DIVERTENTE GAG-ATA DEI COMICI TORINESI PANPERS – VIDEO-
«Cosa c’è nel vaccino?» chiede un no-vax entrando in farmacia mangiando un hot dog. Il farmacista replica elencando le sostanze nel contenute nel suo panino- Uno sketch da ridere quello pubblicato sui social dal duo comico torinese Panpers
IL RUGGITO DEL LEONE – ARRIVA LA REPLICA (MA SOLO A MAGGIORANZA) DEL CDA DI GENERALI ALLE DIMISSIONI DI CALTAGIRONE E ROMOLO BARDIN: “IL CONSIGLIO HA RESPINTO LE MOTIVAZIONI ADDOTTE, RIMARCANDONE L’ASSOLUTA INFONDATEZZA E CENSURANDONE IL CARATTERE SPESSO OFFENSIVO” – INTANTO ARRIVANO ANCHE LE DIMISSIONI DAL COMITATO NOMINE DI SABRINA PUCCI, CONSIDERATA VICINA ALLA FONDAZIONE CRT, CHE FA PARTE DEL PATTO INSIEME A “CALTA” E AL “PAPERONE DI AGORDO”
CAFONALINO - DEBUTTA A TEATRO SANTINO FIORILLO. L'AUTODICHIARATOSI "ESPERTO" DI "GOSSIP VINTAGE" PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO CURATO DA PINO STRABIOLI ALL'OFF/OFF DI ROMA - PRESENTI ROSSELLA BRESCIA, ENRICA BONACCORTI, BARBARA ALBERTI, STEFANIA ORLANDO, FABIO CANINO, SIMONE DI PASQUALE, IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI, APPENA USCITA DAL GF VIP... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...