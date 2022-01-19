VIDEO! “COSA C’È NEL VACCINO?”, LA RISPOSTA DEL FARMACISTA AL NO VAX È DA RIDERE – IMPAZZA SUI SOCIAL LA DIVERTENTE GAG-ATA DEI COMICI TORINESI PANPERS – VIDEO

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Da video.corriere.it

GAG TRA FARMACISTA E NO VAX 3 GAG TRA FARMACISTA E NO VAX 3

 

«Cosa c’è nel vaccino?» chiede un no-vax entrando in farmacia mangiando un hot dog. Il farmacista replica elencando le sostanze nel contenute nel suo panino- Uno sketch da ridere quello pubblicato sui social dal duo comico torinese Panpers

GAG TRA FARMACISTA E NO VAX 3 GAG TRA FARMACISTA E NO VAX 3

 

 

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