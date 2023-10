VIDEO! “MI PIACE RICORDARE UN GRANDE AMICO E UN GRANDISSIMO ARTISTA” - FIORELLO, A “ASPETTANDO VIVA RAI 2”, ANNUNCIA CHE AD ACILIA SARA’ INTITOLATO UN GIARDINO AL DJ MARCO TRANI, FUORICLASSE DELLA CONSOLLE - L’ASSESSORE ALLA CULTURA MIGUEL GOTOR, CHE SI ERA IMPEGNATO A ONORARE LA MEMORIA DI TRANI SULL'ONDA DEL TAM-TAM PARTITO DAL GRUPPO FACEBOOK “VENT'ANNI DI ROMA BY NIGHT”: “È STATO UNO DEI PIÙ IMPORTANTI DISC JOCKEY DELLA SCENA ROMANA” – IL RICORDO DI CORRADO RIZZA - VIDEO

Estratto dell’articolo di Maria Egizia Fiaschetti per roma.corriere.it

Un giardino nel quartiere di Acilia, situato tra via Arturo Viligiardi e via Prato Cornelio, porterà il nome di Marco Trani, dj romano scomparso a 53 anni il 21 settembre 2013. Giovedì 19 ottobre la Giunta capitolina ha approvato tre nuove intitolazioni: oltre a Trani, fuoriclasse della consolle che ha ispirato intere generazioni (di culto le cassette con i suoi mixati registrati nei club che hanno fatto la storia della nightlife romana), il Comune ha deciso di rendere omaggio alla partigiana Tina Anselmi e all’ex prefetto di Roma, Carlo Mosca.

L'anno scorso, in una lettera al Corriere l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, si era impegnato a onorare la memoria di Trani, rispondendo alla petizione online lanciata dagli amici e da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

La petizione online

L'assessore aveva raccolto la proposta sull'onda del tam-tam partito dal gruppo Facebook «Vent'anni di Roma by night», che conta quasi 35mila iscritti: la community si era mobilitata per la raccolta di firme aperta sulla piattaforma Change.org (oltre un migliaio le adesioni registrate in pochi giorni) con la richiesta indirizzata al Campidoglio di intitolare una strada a Trani nella sua Casal Palocco, dove è nato il 14 marzo 1960. All'appello avevano risposto anche Fiorello («Mi trasferirei subito in via Marco Trani), la stilista Frida Giannini, l'attore Sebastiano Somma, il cantante Gazebo, l'inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione e la giornalista Barbara Palombelli. Gotor aveva promesso di dare seguito all'iniziativa partita dal basso facendola atterrare in commissione Toponomastica: giovedì il passaggio ufficiale in Giunta.

Il ricordo dell'amico Corrado Rizza

«Marco per me è una presenza costante - aveva raccontato Corrado Rizza, dj, produttore e regista, collega di Trani ai tempi dell'Histeria con il quale ha curato il volume I love the nightlife - . Lo ricordo ogni sera prima di addormentarmi e lo penso spesso nelle mie giornate piene di musica... È stato uno dei miei più cari amici e da sempre il mio maestro. Basta un accordo, un'armonia ed ecco che riaffiora alla mente».

«Star del mixaggio dotato di profonda umanità»

Campione di tecnica («Non c'è più stato nessuno al suo livello...»), negli anni Ottanta Trani era spesso considerato una star, ma chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino ne svela la profondità umana e l'approccio semplice, alla mano: «Quando ci siamo rincontrati dopo tanti anni ci sentivamo tutti i giorni. Parlavamo di figli, del futuro, dei nostro dolori - rivela Rizza - . Già dieci anni fa, Marco era molto triste perché intuiva gli stravolgimenti che avrebbero cambiato in modo radicale il mondo della musica...

(...)