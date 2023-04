GIORGETTI PROMETTE UN SUPERBONUS BEBÈ CHE NON PUÒ PERMETTERSI - IL MINISTRO DELL'ECONOMIA PARLA DI “UN'AZIONE SHOCK” PER RILANCIARE LA NATALITÀ: ABBASSARE LE TASSE A CHI FA FIGLI, ATTRAVERSO UNA DETRAZIONE SULL'IRPEF. UN PIANO CHE COSTA FINO A 7 MILIARDI DI EURO. PECCATO CHE MANCHINO LE COPERTURE ECONOMICHE - ALLA FINE, PER RISPETTARE LA PROMESSA, TUTTO POTREBBE TRADURSI IN UN INCENTIVO “SECCO” PER OGNI BAMBINO “SFORNATO”, STILE 80 EURO DI RENZI…