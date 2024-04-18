VIDEO! “STO MORENDO, VINCETE LA COPPA PER ME” - LA STORIA DI EDOARDO, IL TIFOSO DELLA ROMA MALATO TERMINALE, E' UN FAKE - SECONDO "ADNKRONOS", IL RAGAZZO ESISTE MA NON HA IN PROGRAMMA DI ANDARE IN SVIZZERA PER IL SUICIDIO ASSISTITO ANCHE PERCHE' NON E' MALATO. NON E' CHIARO PERCHE' ABBIA CHIAMATO "TELE RADIO STEREO" E SI SIA INVENTATO LA STORIA CHE AVEVA COMMOSSO ANCHE DE ROSSI - VIDEO

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Da adnkronos.com

tifosi roma tifosi roma

 

Il tifoso malato terminale che chiede alla Roma di vincere l’Europa league nella finale a Dublino il 22 maggio? Adnkronos è in grado di rivelare che è un falso. O meglio, esiste, è anche un tifoso romanista sfegatato.
 
Ma non è malato terminale, non ha in programma di andare in Svizzera per il suicidio assistito e non è chiaro perché abbia chiamato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosi romanisti, mettendosi a piangere mentre raccontava la sua storia struggente.
 

daniele de rossi foto mezzelani gmt83 daniele de rossi foto mezzelani gmt83

Ma andiamo con ordine. “Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date”, ha detto in diretta a Te la do io Tokyo, programma radiofonico condotto dal famoso speaker Marione tutti i giorni dalle 10 alle 14. “Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto ‘Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare’. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino”.
 
La sua storia ha fatto il giro del web, è rimbalzata su tutti social scatenando tanta commozione. Al punto che questa mattina, l'allenatore della squadra giallorossa fresco di riconferma, Daniele De Rossi, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match Roma-Milan per accedere alla semifinale di Europa League: “Daremo tutto per quel tifoso e per tutti gli altri. La questione ci ha toccato e la società sta cercando di rintracciarlo, a patto che lui lo voglia”.
 

tifosi roma tifosi roma

Ma Edoardo, questo il nome con cui si è presentato alla radio (attenzione: è il suo vero nome), è proprio difficile che voglia farsi trovare. Perché si è inventato tutto. E ora sarebbe costretto a spiegare il motivo di tutto questo. Uno scherzo? Una goliardata tra amici? Chi può dirlo. Di sicuro da due giorni nel mondo sportivo romano non si parla d’altro. Ma la verità è che Edoardo non è disperato come racconta in radio: è vero che possiede dei cani (come ha raccontato alla radio). Ma ha anche tanto altro. A quanto risulta all'Adnkronos, ha una moglie con la quale si è sposato neanche un anno fa, una donna erede di una ricca e famosissima famiglia.

 

 

 

 

 

 

 

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