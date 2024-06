VIDEO! MA AL TIMONE C’ERA CAPITAN "SCOGLIONE"? UNO YACHT DI LUSSO SI È ARENATO SULL'ISOLOTTO DI ESPALMADOR A FORMENTERA - L’INCIDENTE È AVVENUTO SABATO NOTTE, MA ORE DOPO L’IMBARCAZIONE ERA ANCORA LÌ SCATENANDO L’ILARITÀ DEI SOCIAL: “QUESTO AVRÀ PRESO LA PATENTE NAUTICA DA SCHETTINO…” - VIDEO

Da www.corriere.it

yacht arenato in spiaggia su un isolotto di espalmador a formentera 3

Sta circolando in queste ore sui social network il video di uno yacht extra-lusso arenato su un isolotto di Espalmador a Formentera, in Spagna. Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, l'incidente sarebbe avvenuto nella notte di sabato 22 giugno.

Le immagini mostrano l'imbarcazione inclinata su una piccola collina di sabbia su una lingua di terra frequentata da alcuni bagnanti. Nel video - pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas - si vedono alcune persone a bordo dell'imbarcazione, a prua. Non è la prima volta che un'imbarcazione si arena sull'isolotto di Espalmador: è già accaduto più volte in passato.

yacht arenato in spiaggia su un isolotto di espalmador a formentera 1 yacht arenato in spiaggia su un isolotto di espalmador a formentera 2 yacht arenato in spiaggia su un isolotto di espalmador a formentera 4 yacht arenato in spiaggia su un isolotto di espalmador a formentera 5