5 nov 2023 15:20

VIDEO - MI MANDA PITONE! - IN INDIA È STATO CATTURATO UN ENORME ESEMPLARE DI PITONE RETICOLATO, IL SERPENTE PIU' LUNGO AL MONDO E IL TERZO PIU' PESANTE (DOPO L'ANACONDA VERDE E IL PITONE BIRMANO) - IL BESTIONE È STATO AVVISTATO DENTRO UN CAPANNO ED È SUBITO STATO ACCIUFFATO DALLE AUTORITA' - I PITONI RETICOLATI POSSONO RAGGIUNGERE I SEI METRI DI LUNGHEZZA E ANCHE SE NON SONO VELENOSI, SONO IN GRADO DI INGHIOTTIRE LE PREDE IN UN SOL BOCCONE…