30 apr 2024 13:35

VIDEO! A MILANO ROBERTA CAPOTOSTI, COLLABORATRICE DI LA RUSSA, GRIDA "PRESENTE" PER SERGIO RAMELLI (MA NON ALZA IL BRACCIO PER IL SALUTO ROMANO) – LA DONNA, CHE NON HA SFILATO DURANTE IL LUNGO CORTEO ORGANIZZATO DA MOVIMENTI NEOFASCISTI, HA EVITATO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI CRONISTI SULLA SUA PRESENZA ALLA COMMEMORAZIONE DELLO STUDENTE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ UCCISO DA MILITANTI DI SINISTRA EXTRA-PARLAMENTARE NEL 1975 – IL PRECEDENTE DEL 2014 COL SALUTO ROMANO – LA COMMEMORAZIONE COL SINDACO SALA “SENZA FASCIA TRICOLORE” E LA STILETTATA DI LA RUSSA - VIDEO