VIDEO! I MOMENTI APPENA PRECEDENTI ALL’ESPLOSIONE CHE HA UCCISO VLADLEN TATARSKY, A SAN PIETROBURGO: SI VEDE IL BLOGGER CHE METTE IN UNA SCATOLA LA STATUETTA DONATAGLI DA DARYA TREPOVA, CHE LO RAPPRESENTA, E LA COPRE CON UN INVOLUCRO DI CARTA. POI PREME IL FOGLIO E LA BOMBA ESPLODE – PUTIN LO HA DECORATO CON UN’ONORIFICENZA POSTUMA, E INTANTO È STATO ARRESTATO ANCHE UN AMICO DELLA DONNA, DMITRY KASINTSEV

VIDEO: VLADLEN TATARSKY CON LA STATUETTA

https://edition.cnn.com/videos/world/2023/04/02/russian-military-blogger-vladlen-tatarsky-killed-cafe-explosion-chance-vpx.cnn

CNN, IN UN VIDEO I MOMENTI PRIMA ESPLOSIONE SAN PIETROBURGO

vladlen tatarsky con la stautetta

(ANSA) - La Cnn riporta che in un video appena pubblicato si vedono i momenti precedenti all'esplosione che ha ucciso domenica a San Pietroburgo il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky. Il video di 25 secondi mostra Tatarsky che mette in una scatola una statuetta che gli è stata data durante l'evento al bar-caffè dopo aver passato il microfono a un altro uomo. Poi il blogger ripone la statuetta in una scatola e la copre con quello che sembra essere un involucro di carta. Mentre preme il foglio, si verifica l'esplosione.

darya trepova arresto

PUTIN DECORA IL BLOGGER UCCISO

(ANSA) - Vladimir Putin ha decorato con un'onorificenza postuma il blogger militare nazionalista Vladlen Tatarsky, ucciso ieri in un attentato a San Pietroburgo. "Conferimento (postumo) dell'Ordine del Coraggio a Maxim Yuryevich Fomin (Vladlen Tatarsky), un corrispondente militare, per il coraggio e il valore manifestati durante il servizio", si legge in un decreto pubblicato in serata, secondo quanto riporta Interfax.

MEDIA, UN ALTRO ARRESTO PER LA MORTE DI TATARSKY

DARYA TREPOVA DOPO L ATTENTATO A VLADLEN TATARSKY

(ANSA) - Un'altra persona è stata arrestata dalla polizia in relazione all'omicidio del propagandista russo Vladlen Tatarsky. Secondo The Insider, che ha intervistato Dmitry Rylov, marito dell'altra sospettata Darya Trepova, si tratterebbe di un amico della donna, Dmitry Kasintsev. Le autorità devono ancora confermare che Kasintsev sia in custodia, ma nel frattempo il canale Telegram Shot ha pubblicato un video di quello che sembrerebbe essere un gruppo di agenti in borghese che guidano un uomo ammanettato: secondo il canale, si tratterebbe proprio del 27enne Dmitry.

darya trepova arriva al bar di san pietroburgo con la statuetta esplosiva darya trepova dopo l arresto