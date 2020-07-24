VIDEO! - LA NASA CATTURA L'ESTATE SU SATURNO IN UNA STRAORDINARIA NUOVA ISTANTANEA SCATTATA IL 4 LUGLIO DAL TELESCOPIO SPAZIALE HUBBLE - L'EMISFERO SETTENTRIONALE DEL GIGANTE GASSOSO APPARE PIÙ ROSSO ALLA LUCE DEL SOLE ESTIVO, IL SUO ANELLO È LUMINOSO COME "NEVE APPENA CADUTA" E IL POLO SUD È BLU 

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Saturno Saturno Il telescopio Hubble Saturno Il telescopio Hubble Saturno

 

Il telescopio Hubble Saturno Il telescopio Hubble Saturno

 

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