Saturno Il telescopio Hubble Saturno
VIDEO! - LA NASA CATTURA L'ESTATE SU SATURNO IN UNA STRAORDINARIA NUOVA ISTANTANEA SCATTATA IL 4 LUGLIO DAL TELESCOPIO SPAZIALE HUBBLE - L'EMISFERO SETTENTRIONALE DEL GIGANTE GASSOSO APPARE PIÙ ROSSO ALLA LUCE DEL SOLE ESTIVO, IL SUO ANELLO È LUMINOSO COME "NEVE APPENA CADUTA" E IL POLO SUD È BLU-
CAFONALINO - “AHÒ SE MAGNA FINALMENTE! AGGRATISE!”. DOPO DUE MESI DI LOCKDOWN, COSTRETTI PERSINO A FARE LA SPESA AL SUPERMERCATO, GIORNALISTI, IMBUCATI DELLA ROMA GIRANDOLONA E BELLE GNOCCHE SVIPPATE FANNO LA FILA AL PORTO FLUVIALE PER I PANINI DI PESCE DELLA CUOCA SALENTINA ALESSANDRA FERRAMOSCA - LA BOMBASTICA SARA VARONE, MIRIANA TREVISAN E IL VALLETTO DI DIACO, SANTINO FIORILLO...
DA MILANO A GENOVA IN 4 ORE E MEZZA: IL VIAGGIO DA INCUBO DI CHI PROVA AD ARRIVARE NELLA LIGURIA PARALIZZATA DAI CANTIERI AUTOSTRADALI. IL VIDEO DEL ''CORRIERE'' E I RACCONTI DI TURISTI E AUTOTRASPORTATORI: ''DEVO ARRIVARE AL PORTO ENTRO LE 4. È LA TERZA VOLTA CHE RITARDO. SE NON CE LA FACCIO, GENOVA MALEDETTA, STAVOLTA MI METTONO IN DISOCCUPAZIONE'' - TRAGHETTI MEZZI VUOTI: PUR DI NON PASSARE PER GENOVA, LA GENTE NON PARTE PER CORSICA E SARDEGNA
NON UN BEL GIORNO PER IL BELGIO - MORTA UNA BIMBA DI TRE ANNI DI CORONAVIRUS: LO HA ANNUNCIATO IL PORTAVOCE INTERFEDERALE COVID-19, SI TRATTA DELLA VITTIMA PIÙ GIOVANE NEL PAESE. FINORA IL MACABRO RECORD ERA DI UNA RAGAZZINA DI 12 ANNI: ''LA TENDENZA AL RIALZO NON SI È FERMATA, BISOGNA FERMARLA''