VIDEO - L'INCURSIONE DEL BATTAGLIONE SAN MARCO PER LIBERARE LA GALATA SEAWAYS - LA NAVE TURCA ERA STATA DIROTTATA ALL’ALTEZZA DI ISCHIA DA 15 MIGRANTI CHE HANNO PRESO IN OSTAGGIO L’EQUIPAGGIO CON COLTELLI E TAGLIERINI DOPO ESSERE STATI SCOPERTI A BORDO – GLI UOMINI DELLA MARINA ITALIANA SI SONO CALATI DAGLI ELICOTTERI SUL MERCANTILE E HANNO CATTURATO I “PIRATI” – LA STORIA DEI “FUCILIERI DELLA MARINA” RISALE AL XVIII SECOLO E...

incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 9

1. NAVE SEQUESTRATA AL LARGO DI NAPOLI, FORZE SPECIALI ITALIANE LA LIBERANO

Estratto da www.tg24.sky.it

Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi hanno liberato una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da 15 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione al largo di Napoli. […]gli uomini della Brigata San Marco sono intervenuti sulla nave Galata Seaways, calandosi da due elicotteri della Marina, per riprendere il controllo dopo che i 15 clandestini, una volta scoperti, hanno creato disordini.

incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 7

L'operazione, scattata quando il traghetto era all'altezza di Ischia, si è conclusa con la ripresa del controllo. Il gruppo di migranti ha tentato il sequestro di alcune persone dell'equipaggio all'interno della plancia di comando: dopo l'intervento della Marina, con i militari della Brigata San Marco, "i dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene”, ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tutto l'equipaggio della Galata Seaways è al sicuro in plancia. Secondo quanto si apprende l'operazione di bonifica della nave da parte della Brigata San Marco è durata alcune ore per cercare altri clandestini a bordo. Intanto la nave è stata condotta in rada a Napoli e uomini della Squadra Mobile della Questura, insieme alla Guardia di Finanza (Gico e Roan) e alla Capitaneria di Porto sono saliti a bordo. […]

2. DAL SEQUESTRO ALLA BLITZ: QUELLA BRIGATA ITALIANA CHE HA FERMATO I CLANDESTINI

Estratto dell’articolo di Lorenzo Vita per www.ilgiornale.it

incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 11

Il sequestro della nave turca ad opera di un gruppo di migranti irregolari si è concluso con l'intervento delle forze speciali italiane e la liberazione dei membri dell'equipaggio.[…] i militari della Brigata Marina San Marco, che si sono calati dagli elicotteri a bordo della nave per fermare il sequestro e mettere in sicurezza le persone che lavoravano a bordo del cargo.

La storia di questa Brigata risale già al Regno di Sardegna, agli albori del XVIII secolo. Con l'unità d'Italia, […]il San Marco è entrato sempre più a far parte dell'élite delle forze armate italiane. Una brigata coinvolta non solo nelle più "tipiche" operazioni in mare, ma anche a terra. Grazie a un addestramento particolarmente duro e complesso, i "fucilieri di Marina" sono sostanzialmente in grado di svolgere quasi tutti i compiti richiesti dallo Stato Maggiore. […] dai Balcani, al Libano alla Libia - anche per compiti che apparentemente sembrano molto distanti dal "focus" per cui sono creati.

brigata san marco 5

Ad oggi, grazie alla configurazione come brigata avvenuta nel 2013, il San Marco si divide in diversi comandi, con tre reggimenti operativi e un Gruppo Mezzi da Sbarco. Il primo reggimento San Marco è il tenutario della Bandiera di Guerra del Battaglione San Marco e della Bandiera Colonnella ed è l'unità della Brigata che ancora oggi compie tutte le operazioni anfibie per cui sono nati i fucilieri di Marina.

brigata san marco 3

Il secondo reggimento è invece quello impiegato nell'interdizione marittima, nel controllo del traffico di navi mercantili e nel Interdizione Marittima, in supporto al controllo del traffico mercantile e nel "boarding", ovvero le operazioni di abbordaggio. A questo proposito, ieri, come ha ricordato il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago in una nota, a operare a bordo della nave turca sono stati appunto gli uomini del secondo reggimento San Marco.

brigata san marco 4

Il terzo reggimento si occupa della difesa delle basi della Marina e di alta rappresentanza. Il Gruppo Mezzi da Sbarco, invece, supporta in mare i reggimenti operativi. Da ultimo, ma non per importanza, il Battaglione "Caorle": la "Fucina leonis" che si occupa della formazione di questi copri d'élite della Marina Militare. […]

ARTICOLI CORRELATI

brigata san marco 1 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 1 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 6 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 7 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 2 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 3 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 4 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 5 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 8 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 9 liberato mercantile turco dirottato al largo di napoli 10 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 1 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 3 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 4 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 5 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 2 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 6 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 8 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 10 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 12 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 13 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 14 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 15 incursione del battaglione san marco per liberare la galata seaways 16 brigata san marco 2