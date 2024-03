19 mar 2024 14:44

VIDEO! UN ALBERO È CADUTO A ROMA, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, FERENDO UNA PERSONA (NON IN MODO GRAVE) - DUE MACCHINE SONO STATE COLPITE. IL TRATTO DI STRADA È STATO INTERROTTO: LA CARREGGIATA È INVASA DALLA PIANTA, SUL POSTO SONO AL LAVORO LE PATTUGLIE DELLA POLIZIA LOCALE - MA È MAI POSSIBILE CHE IN UNA CAPITALE EUROPEA SI RISCHI DI MORIRE CAMMINANDO PER STRADA?