FARLA SPORCA, MA AD ALTO LIVELLO – UN UROLOGO DI 56 ANNI HA CHIAMATO I VERTICI DELL’OSPEDALE “GEMELLI” DI ROMA FINGENDOSI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA PER RACCOMANDARSI PER FARSI ASSUMERE – L’UOMO, IMITANDO IL CAPO DELLO STATO, CHIEDEVA DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL SUO CURRICULUM (CHE VENIVA SPACCIATO PER QUELLO DEL NIPOTE DI MATTARELLA) – QUANDO SI E' PRESENTATO AL COLLOQUIO DI LAVORO, HA MOSTRATO UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE SU CARTA INTESTATA DEL COLLE (FARLOCCA) – I SOSPETTI DEI VERTICI DELL’OSPEDALE, LA SMENTITA DEL QUIRINALE E…