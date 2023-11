VIDEO! – A PORTOFINO UNA MAREGGIATA INZUPPA I CLIENTI ATTOVAGLIATI AI TAVOLINI DI UN BAR NELLA CELEBRE "PIAZZETTA DEI VIP" - LE PERSONE SONO DOVUTE SCAPPARE IN FRETTA IN FURIA - LE ONDE SONO ARRIVATE FIN SOTTO AI PORTICI, DOVE CI SONO I RISTORANTI E I LOCALI FREQUENTATISSIMI DAI VIP - A LA SPEZIA, NEL QUARTIERE FOSSAMASTRA, SI GIRA IN KAYAK PER RAGGIUNGERE LE ABITAZIONI A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI - A MARINA DI PISA SI REGISTRANO ONDE ALTE 4 METRI...

MAREGGIATA PORTOFINO

MAREGGIATA COLPISCE PORTOFINO, IL MARE INVADE LA PIAZZETTA

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - Le onde spinte dalla forte mareggiata che ha colpito oggi la Liguria hanno invaso anche il borgo di Portofino andando in alcuni casi a rompersi contro i ristoranti della celebre piazzetta dei vip. Le immagini mostrano che l'acqua ha invaso tutta la piazzetta, ha spazzato via tavolini e sedie, allagato ristoranti, bar, negozi.

Il mare è finito sotto i portici anche nella zona più riparata dal mare mentre sul lato del porto più esposto i frangenti hanno superato la banchina di attracco dei traghetti e sono andate a infrangersi contro le vetrate dei ristoranti.

IN KAYAK A LA SPEZIA

In piazzetta ci sono anche gozzi che galleggiano tra i dehors mentre alcune piccole imbarcazioni sono affondate nell'area degli ormeggi. Il picco della forte mareggiata da sud è arrivato alla fine della mattinata portando onde fino a sei metri di altezza che hanno provocato danni anche nelle località vicine a Portofino.

MAREGGIATA NEL LEVANTE LIGURE, IN KAYAK FINO A CASA ALLA SPEZIA

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 NOV - In kayak lungo i vicoli del quartiere per raggiungere le proprie abitazioni: è successo alla Spezia nel quartiere di Fossamastra, una delle marine storiche nel ponente della città, che sorge a ridosso del porto commerciale. L'effetto combinato delle piogge intense delle scorse ore e della forte mareggiata ha reso difficoltoso il deflusso delle acque meteoriche.

MAREGGIATA A VIAREGGIO

Così i residenti di via Brugnato e delle strade limitrofe sono stati costretti a raggiungere le proprie abitazioni guadando la strada allagata, con l'acqua che ha invaso gli scantinati.

Qualcuno ha scelto addirittura la canoa e la pagaia per evitare di bagnarsi. Le borgate marinare del Golfo della Spezia e le località della riviera sono spazzate da onde alte diversi metri. Nel territorio di porto Venere il mare ha invaso le strade alle Grazie e nella stessa porto Venere lungo Via Olivo, all'altezza del molto dei battelli, che solitamente sbarcano centinaia di turisti ogni giorno in una delle località più conosciute del comprensorio.

Il mare ha portato detriti anche sul lungomare del capoluogo, in particolare in passeggiata Morin dove sono state installate barriere all'altezza del molo Thaon di Revel per evitare che le onde arrivino fino ai ristoranti.

maltempo in toscana 4

MALTEMPO: A VIAREGGIO LA MAREGGIATA ARRIVA FINO ALLA PASSEGGIATA

(Adnkronos) - Mareggiate e vento forte stanno creando problemi sulla costa della Versilia. A Viareggio (Lucca) il mare, dopo aver invaso la spiaggia, ha raggiunto la storica Passeggiata che si presenta allagata in vari punti. L'acqua ha raggiunto anche la centrale piazza Mazzini. Allagati anche alcuni negozi che si affacciano sul lungomare. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco.

maltempo in toscana 5

MALTEMPO: A MARINA DI PISA ONDE ALTE 4 METRI E UN FORTE VENTO DI LIBECCIO

(Adnkronos) - È stata convocata ed è ancora in corso la riunione del Centro operativo comunale presso la Protezione Civile di Pisa per la situazione emergenziale in corso per gli allagamenti causati dalla mareggiata a Marina di Pisa sia alle abitazioni che attività commerciali. Si è trattato di un evento eccezionale, con onde alte 4 metri e un forte vento di libeccio. La situazione è stata costantemente monitorata sin dalla notte; sono stati consegnati i sacchini di sabbia a disposizione del Comune e sono stati attivati gli spurgo.

maltempo in toscana 6

«Il Centro Operativo Comunale sta monitorando la situazione per coordinare gli interventi sul territorio causati dal maltempo - ha detto il sindaco Michele Conti -. Fortunatamente non ci sono danni alle persone. Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi in città. Ma la situazione più critica si registra a Marina di Pisa, dove sono stato tutta la mattina con la Protezione Civile: il mare ha tracimato invadendo la strada all'altezza di via Maiorca allagando anche alcune abitazioni e attività commerciali.

maltempo in toscana 2

Al di là della straordinarietà dell'evento, passata l'emergenza, ci sarà bisogno di un tavolo istituzionale per trovare una soluzione che riesca a difendere in modo definitivo e strutturale, l'abitato di Marina. Intorno alle 18 è previsto il passaggio della piena dell'Arno che, al momento, non desta particolare preoccupazione».

maltempo in toscana 1