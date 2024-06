6 giu 2024 16:40

VIDEO – L’ULTIMO, DISPERATO, TENTATIVO DI UN VIGILE DEL FUOCO CHE PROVA A NUOTARE VERSO I TRE RAGAZZI AL CENTRO DEL FIUME NATISONE, PRIMA CHE I GIOVANI FOSSERO PORTATI VIA DALLA PIENA – IL POMPIERE HA DOVUTO DESISTERE PER NON ESSERE TRASPORTATO DALLA FORTE CORRENTE – PERCHÉ I GIOVANI NON SONO SCAPPATI PRIMA, QUANDO L’ACQUA ERA ANCORA BASSA? UNA DEI TRE NON SAPEVA NUOTARE ED E’ RIMASTA SUL LETTO DEL FIUME. GLI ALTRI NON HANNO VOLUTO ABBANDONARLA…