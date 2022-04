IL MILAN RISPONDE ALL’INTER: 2-0 AL GENOA (LEAO E MESSIAS) E +2 IN CLASSIFICA SUI NERAZZURRI (CHE PERO' DEVONO RECUPERARE IL MATCH COL BOLOGNA) – PIOLI TORNA A VINCERE DOPO DUE 0-0 CONSECUTIVI, IL DIRETTORE TECNICO MALDINI NON SMENTISCE LE VOCI DI CESSIONE DEL CLUB: "LA VENDITA NON PUÒ ESSERE ESCLUSA" – POI PARLA ANCHE DELL'ASSENZA DI IBRAHIMOVIC CHE SALTERA’ LE PROSSIME 3 GARE: "PER NOI È UN DANNO"