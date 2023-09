VIDEO! OPS, C'E' UNO SVALVOLATO IN PASSERELLA! – ALLA NEW YORK FASHION WEEK, UN RAGAZZO SI È IMBUCATO E HA SFILATO CON UNA CUFFIA IN TESTA. È STATO SUBITO PLACCATO E PORTATO VIA DI PESO DA UN BODYGUARD – NON È L’UNICA “INVASIONE DI CAMPO” DURANTE LA MANIFESTAZIONE NEWYORKESE: ALCUNI ANIMALISTI HANNO FATTO IRRUZIONE ALLE SFILATE DI COACH E MICHAEL KORS...

Estratto dell'articolo da www.open.online

ragazzo con una cuffia in testa si imbuca alla fashion week di new york

Un burlone ha interrotto una sfilata di moda durante la Fashion Week di New York sfilando con una cuffia da bagno in testa. L’uomo [...] è stato poi preso in carico dagli addetti alla sicurezza. Uno di loro l’ha sollevato di peso dalla passerella e l’ha riportato dietro le quinte.

Non è chiaro cosa sia successo al malcapitato, che si è comunque guadagnato il suo quarto d’ora di notorietà grazie a un video che ha fatto il giro dei media americani e dei social. Non è stata l’unica invasione di campo di questa Fashion Week. Alcuni manifestanti della associazione animalistica Peta hanno fatto irruzione alle sfilate di Coach e Michael Kors e anche loro sono stati portati via a forza dalla security.

ragazzo con una cuffia in testa si imbuca alla fashion week di new york ragazzo con una cuffia in testa si imbuca alla fashion week di new york ragazzo con una cuffia in testa si imbuca alla fashion week di new york ragazzo con una cuffia in testa si imbuca alla fashion week di new york ragazzo con una cuffia in testa si imbuca alla fashion week di new york