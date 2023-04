VIDEO! IL PRESIDENTE MATTARELLA ACCOGLIE LA SALMA DI ALESSANDRO PARINI A CIAMPINO - PER LE AUTORITÀ DI TEL AVIV L’AVVOCATO ROMANO È STATO UCCISO DAL VIOLENTO IMPATTO CON L'AUTO ALLA CUI GUIDA C'ERA L'ARABO-ISRAELIANO YOUSEF ABU JABER (AMMAZZATO DALLA POLIZIA) – L'INDAGINE AVVIATA A ROMA DOVRÀ CHIARIRE LE CAUSE DELLA MORTE ED ESCLUDERE LA PRESENZA DI PROIETTILI O FERITE DA ARMA DA FUOCO SUL CORPO. I PM ORDINANO L'AUTOPSIA, NETANYAHU CHIAMA MELONI PER LE CONDOGLIANZE - DOMANI I FUNERALI DI ALESSANDRO PARINI A ROMA

Estratto dell’articolo di Raffaella Troili per il Messaggero

l'arrivo della salma di alessandro parini a ciampino l'omaggio di mattarella

Nel cielo di Ciampino l'aereo è apparso basso all'orizzonte poco prima delle 15. Ad attendere la salma di Alessandro Parini, l'avvocato 35enne romano, vittima venerdì scorso di un attentato a Tel Aviv, i familiari e un folto gruppo di amici, anche quanti erano con lui quel tragico 7 aprile. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il direttore del Dis Elisabetta Belloni.

RICOSTRUZIONE ATTENTATO TEL AVIV

In mattinata - mentre alcuni amici che erano a Tel Aviv con Alessandro Parini venivano ascoltati dai carabinieri del Ros - il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha telefonato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere le proprie condoglianze per la morte del giovane avvocato amministrativista. Telefonata apprezzata dalla premier che ha ringraziato per l'assistenza fornita dal governo israeliano e «per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele».

Gli amici di Parini hanno confermato quanto raccontato nell'immediatezza della tragedia. «Eravamo arrivati poche ore prima e dopo aver fatto tappa in albergo ci siamo diretti per una passeggiata sul lungomare dove avevamo appuntamento con altri». Circa 10 minuti a piedi, nella tappa obbligata della movida di Tel Aviv. Poi l'incubo da ricostruire: tutti hanno confermato la velocità dell'accaduto che non ha permesso loro di capire subito. Quell'auto sopraggiunta ad alta velocità, gli spari, chi si è salvato è perché è riuscito a lanciarsi a terra o fuggire, hanno detto.

ALESSANDRO PARINI

Purtroppo uno di loro non ce l'ha fatta, sul momento hanno raccontato di non essersi accorti di niente, troppa concitazione e spavento, poi tornati indietro hanno visto il corpo di Alessandro a terra con la testa in una pozza di sangue. Hanno atteso l'ambulanza e in ospedale appreso del decesso. I verbali delle testimonianze sono stati trasmessi alla Procura. La salma di Parini è ora all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli: la Procura di Roma ha deciso di procedere con l'autopsia e questa mattina il pm Gianfederica Dito, titolare del fascicolo, affiderà l'incarico. La camera ardente è in programma nel pomeriggio alle 15 nella basilica dei Santi Pietro e Paolo, all'Eur, i funerali si svolgeranno domani alle 15 nella stessa chiesa a pochi passi da dove viveva Alessandro.

l'arrivo della salma di alessandro parini a ciampino l'omaggio di gualtieri mattarella tajani

LSul fronte indagini avviate a Roma, dove si procede per attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni, il lavoro degli inquirenti è appena iniziato. L'intento è chiarire le cause della morte e accertare se il decesso sia legato all'impatto con l'auto, alla cui guida c'era l'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber (ucciso dalla polizia) ed escludere la presenza di proiettili o ferite da arma da fuoco sul corpo. I pm romani vogliono effettuare esami strumentali approfonditi anche se le prime indagini forensi presso l'Istituto di medicina legale Abu Kabir di Giaffa non hanno riscontrato colpi d'arma da fuoco sul corpo del giovane che, per le autorità israeliane, è stato ucciso dal violento impatto con l'auto. L

ALESSANDRO PARINI

(...) Secondo fonti della polizia locale poi, non c'è stato alcun incidente stradale bensì il riscontro che Abu Jaber abbia agito in «modo premeditato» con l'auto lanciata contro la gente.

auto sulla folla a tel aviv 5 ATTENTATO TEL AVIV ALESSANDRO PARINI l'arrivo della salma di alessandro parini a ciampino