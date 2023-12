22 dic 2023 17:32

VIDEO-PUTINATE - QUANDO ZELENSKY ANDAVA A FARE IL PAGLIACCIO NELLA TV DI STATO RUSSA – ERA IL 2013 E IL FUTURO PRESIDENTE UCRAINO FU CHIAMATO COME OSPITE D'ONORE PER IL VEGLIONE DI CAPODANNO A BALLARE E FARE LO SCEMO DAVANTI A VLADIMIR SOLOVYOV, PRINCIPALE PROPAGANDISTA DI PUTIN – IL PUBBLICO IN SALA ERA ENTUSIASTA DELLA PERFORMANCE DI ZELENSKY, TRA BICCHIERI DI CHAMPAGNE LEVATI E SIGNORE IN SOLLUCCHERO