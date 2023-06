30 giu 2023 19:44

VIDEO! - QUANDO LA FAME CHIAMA... NON C'E' RIVOLTA CHE TENGA! - UN UOMO MANGIA UN PANINO NEL MEZZO DEGLI SCONTRI A NANTERRE PER LA MORTE DEL 17ENNE NAHEL, UCCISO DALLA POLIZIA - NEL FILMATO SI VEDE IL SIGNORE CHE ADDENTA LA PAGNOTTELLA IN TUTTA TRANQUILLITÀ, MENTRE INTORNO A LUI I MANIFESTANTI METTONO A FERRO E FUOCO LE BANLIEUES PARIGINE…