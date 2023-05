VIDEO: LE RICERCHE DEI CORPI DEI DISPERSI DOPO IL RIBALTAMENTO DELLA BARCA SUL LAGO MAGGIORE - SONO STATI RITROVATI I CADAVERI DI QUATTRO PERSONE, MENTRE ALTRE VENTI SONO STATE SALVATE – LE PERSONE MORTE SONO DUE UOMINI E DUE DONNE: UNA RUSSA, UN’ISRAELIANO E DUE ITALIANI. FRA LORO C’È ANCHE LA COMPAGNA DELLO SKIPPER…

Estratto da www.ansa.it

LE RICERCHE DEI DISPERSI DOPO IL RIBALTAMENTO DELLA BARCA SUL LAGO MAGGIORE

Tragedia a causa del maltempo verso sera sul lago Maggiore per una comitiva di una ventina di stranieri riuniti per una festa di compleanno. Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d'aria cha l'ha fatta ribaltare e inabissare. Quattro persone sono morte, venti sono state salvate e non hanno riportato ferite gravi.

[…] Il dramma si è verificato sullo specchio d'acqua fra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) all'altezza di Lisanza (che è una località di Sesto Calende) verso le 19.

Le vittime sono due uomini e due donne. Si tratta di una cittadina russa, di un israeliano, di un'italiana e un italiano. Fra di loro c'è la compagna dello skipper. E' quanto conferma la Procura di Busto Arsizio. Uno dei corpi è stato trovato nel relitto dell'imbarcazione, a una quindicina di metri di profondità.

La barca ha 'scuffiato' per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva. Secondo quanto reso noto da Areu, sopra il natante vi erano 24 persone, fra passeggeri ed equipaggio. Sul posto cono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.

Sono state trasportate in ospedale 3 persone in codice verde ad Angera (Varese) e 2 in codice giallo a Gallarate (Varese) e Varese. Altre 15 sono state soccorse e assistite sul posto. L'imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. […]

