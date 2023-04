VIDEO! LE RISSE, I COLPI DI MACHETE E LE BOTTE DA ORBI DEI “LATIN KINGS”, LA PANDILLA SUDAMERICANA CHE SEMINAVA IL TERRORE A MILANO E SI AFFRONTAVA CON I RIVALI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO: LA POLIZIA HA ARRESTATO NOVE UOMINI, TRA I 20 E I 36 ANNI, RITENUTI RESPONSABILI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, TENTATO OMICIDIO, LESIONI PERSONALI, RISSA, DANNEGGIAMENTO, FURTO AGGRAVATO E…

Da www.corriere.it

le risse dei latin kings 4

La polizia di Milano all'alba del 19 aprile ha arrestato 9 uomini tra i 20 e i 36 anni, presunti appartenenti alla pandilla sudamericana «Latin Kings», fazione «Chicago», e ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Dalle successive investigazioni, tra botte e colpi di machete, è emerso che le pandillas si affrontavano per il controllo del territorio milanese.

2. «LATIN KINGS» A MILANO, NOVE ARRESTI: AGGRESSIONE CON IL MACHETE, RITI DI INIZIAZIONE, GUERRA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

le risse dei latin kings 2

Estratto dell'articolo di Pierpaolo Lio per www.corriere.it

È il 5 marzo del 2022. In via Chiese, a Milano. Un ragazzo sudamericano viene aggredito brutalmente da un gruppo di giovani. È l’ex capo di una pandilla rivale delle Ms13. Viene colpito con pugni e bottiglie di vetro. E una volta a terra viene raggiunto anche da alcuni fendenti alla mano inferti con un machete. È a partire da questo episodio che gli investigatori della squadra mobile registrano la costituzione a Milano di un’articolazione locale della gang «Latin Kings», fazione Chicago, protagonista di una serie di eventi violenti che comprende le risse avvenute in via Avezzana il 30 aprile 2022 e quella del 30 giugno ad Assago. Le indagini hanno quindi portato mercoledì mattina all’arresto di nove persone (un argentino, un salvadoregno, tre peruviani e quattro ecuadoriani), tutti appartenenti alla pandilla, di cui tre finiti in carcere e sei ai domiciliari.

[...]

Chi sono i Latin Kings: i «riti» per gli affiliati

latin kings 9

A livello mondiale, infatti, i Latin Kings sono divisi in tribù, emanazioni territoriali autonome ma collegate tra loro ed a loro volta organizzate in capitoli; ciascuna tribù è organizzata gerarchicamente con cinque soggetti (denominati Corone) che formano il governo del gruppo denominato Suprema e la medesima catena di comando è riprodotta nei singoli capitoli che si trovano sotto il controllo della tribù. Per far parte dei Latin Kings si devono superare delle prove d’ingresso, durante le quali il nuovo affiliato, volontariamente e coscientemente, soggiace ad un pestaggio compiuto da altri componenti della banda. I nuovi affiliati sono, quindi, sottoposti a riti di giuramento con i quali si impegnano a non abbandonare la Nazione, anche detta Nacion, ed a mantenere il riserbo sulle attività della pandilla.

le risse dei latin kings 3

Punizioni a chi disobbedisce

«I Latin Kings, inoltre, sono caratterizzati da una regolamentazione volta al mantenimento dell’ordine interno - prosegue la questura - e al raggiungimento di fini violenti e criminali, che si concretizza nella imposizione di punizioni corporali e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni, nonché nell’imposizione del versamento di somme di denaro destinate alle finanze dell’associazione».

[...]

le risse dei latin kings 5 le risse dei latin kings 1