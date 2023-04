VIDEO-ROMA COCATISSIMA: PEGGIO DI MEDELLIN! UN UOMO SNIFFA COCAINA SUL SEDILE DI UN CONVOGLIO DELLA METRO B - NEL FILMATO DIVENTATO VIRALE SI VEDE UN SIGNORE CHE SI INGINOCCHIA DAVANTI AI POSTI A SEDERE DEL VAGONE, SI APRE UNA BUSTA PIENA DI POLVERE BIANCA E POI "SNIFFA" IL CONTENUTO COME SE NULLA FOSSE, TRA LO STUPORE DEGLI ALTRI PASSEGGERI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di G. Val. per "il Messaggero"

Una persona come le altre. Così sembrerebbe, a prima vista. Ma in quel viaggio della metropolitana fa qualcosa di strano che incuriosisce i passeggeri vicini: si inginocchia davanti ai posti a sedere del vagone, apre una sorta di busta e si prepara una dose di droga. Probabilmente, cocaina. La scena è stata ripresa dai viaggiatori che si trovavano con lui in quel momento ed è stata pubblicata sulle pagine social di Welcome to favelas.

Un video fatto con uno smartphone che ha impiegato davvero poco, pochissimo tempo, per diventare virale. Dalla sequenza del video sembra che fosse all'interno dei vagoni della metro B. Con molta probabilità si sarebbe dovuto trovare poco prima della fermata della stazione Tiburtina [...]