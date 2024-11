VIDEO! A ROMA LE STRADE SONO UN RING – MEGLIO DI UN FILM IL VIDEO DI DUE AUTOMOBILISTI CHE, SU VIA CASILINA, IN MEZZO AL TRAFFICO, SE LE DANNO DI SANTA RAGIONI, CON CALCI E PUGNI E POI SI DISTRUGGONO A VICENDA LE AUTO – A UN CERTO PUNTO UNO DEI DUE PRENDE UNA SPRANGA DAL COFANO E MANDA IN FRANTUMI IL LUNOTTO DEL SUV DELL’ALTRO. A QUEL PUNTO, PER REAZIONE…

Lite in strada lungo via Casilina: dalle botte fra gli automobilisti alle auto distrutte. In questo ore sta diventando virale, su Whatsapp e sui social network, un video che mostra la violenta lite fra due automobilisti. "Compilazione amichevole CID in via Casilina a Roma", si legge in descrizione del video che mostra la lite fra i due automobilisti [...]

Poco meno di un minuto di video che riprende la lite in strada fra due automobilisti, uno alla guida di una Peugeot nera e uno alla guida di un fuoristrada azzurro. All'inizio della ripresa si vedono i due mentre si picchiano. Volano pugni, si tirano spinte: i due sono entrambi fumantini. [...]

La martellata sul vetro e le auto distrutte

La situazione sembra rientrate per un momento. Il conducente del suv azzurro, che indossa una maglietta rosa salmone, si avvia al posto di guida. Sembra andarsene. L'altro, però, corre verso il bagagliaio della Peugeot, lo apre e estrae un oggetto lungo, sembra dotato di un manico. Lo afferra da lì. Non è chiaro cosa sia: fa una corsa e lo usa per mandare in frantumi il lunotto del suv che, nel frattempo, aveva iniziato a muoversi.

A quel punto, dopo la martellata sul vetro posteriore del fuoristrada, la persona alla guida si è bloccata e ha inserito la retromarcia, accelerando. Ha continuato a procedere fino a sbattere violentemente contro la Peugeot nera, distruggendo tutta la parte anteriore. Il video termina così, con la macchina nera che, dopo l'impatto arrivato dal suv, viene spostata all'indietro. L'altro automobilista prova a fermare l'automobile con le mani, dal bagagliaio. Senza successo.

[...] non è chiaro né a quando risalga (entrambi gli automobilisti indossano una magliette a maniche corte, ndr) né di quale punto della via Casilina si tratti: sicuramente, sappiamo che si trova fra una linea ferroviaria e un noto fast food. Nonostante le ricerche, non risultano neppure interventi da parte delle forze dell'ordine [...]

