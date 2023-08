20 ago 2023 08:00

VIDEO: UN’AUTO TRAVOLGE I TAVOLINI DI UN BAR A CALTAGIRONE, IN SICILIA – SEI PERSONE SONO FINITE IN OSPEDALE: ALLA GUIDA DELLA MACCHINA, UNA MINI COOPER, C’ERA UN 76ENNE, CHE È STATO DENUNCIATO. AL MOMENTO L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È CHE NON AVESSE DIMESTICHEZZA CON IL CAMBIO AUTOMATICO E ABBIA FATTO CASINO. MA NEL FILMATO DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SI VEDE L’AUTO ARRIVARE A TUTTA VELOCITÀ, STERZARE E FINIRE NEL DEHOR, PRENDENDO IN PIENO ANCHE UN SIGNORE IN CARROZZINA