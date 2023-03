1. LE RISATE E LE INCERTEZZE NELLA VOCE, L’ULTIMA INTERVISTA A BRUNO ASTORRE – IL VIDEO

Due ore prima di togliersi la vita in Senato come ipotizzano le prime indagini degli inquirenti, il senatore del Pd Bruno Astorre era al caffè Black Jack di Grottaferrata dove, in diretta, ha partecipato a una rassegna stampa in streaming condotta dalla giornalista locale Chiara Rai.

Ha commentato la situazione del Pd, dicendosi certo che lui si sarebbe sentito a casa sua con la guida di Elly Schlein, come si è sentito a casa con la guida di Pierluigi Bersani e con quella di Matteo Renzi: «I segretari del Pd devono semplicemente tenere insieme le varie anime del partito. Sperando che non ci siano scissioni, cosa in cui siamo molto bravi».

Astorre si era detto contento che con la Schlein «il Pd possa diventare alternativa al centrodestra, ruolo che oggi invece è ricoperto da Giuseppe Conte». Il senatore del Pd però si era detto certo che l’opposizione sarà lunga: «Giorgia Meloni andrà alla fine dei cinque anni di legislatura».

[…] Durante la trasmissione si è fatto servire un tè al limone e qualche bicchiere d’acqua. Più volte è scoppiato a ridere. L’unica spia di qualcosa di anomalo era nella cadenza della parlata: spesso biascicata e non sempre comprensibile. Andato via dalla trasmissione, dopo avere detto che si sarebbe fermato nel territorio (i Castelli romani), Astorre si è invece diretto in Senato ponendo tragicamente fine alla sua vita.

2. "ASTORRE CI AVEVA GIA' PROVATO LA SETTIMANA SCORSA"

(…) La Procura ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre la polizia ha effettuato con la Scientifica un sopralluogo nel suo ufficio alla ricerca di biglietti o altri documenti che possano spiegare il motivo di quello che ha fatto. Astorre ci aveva già provato la settimana scorsa, dalla stessa finestra. Sentiti parenti, amici e colleghi per capire qualcosa di più del suo stato d’animo, se ci fosse un disagio. Acquisiti lo smartphone e altri strumenti informatici usati dal senatore. Sconvolta la moglie, accompagnata a Palazzo Cenci dall’ex vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, ora consigliere regionale. Ad attenderli l’ex governatore Nicola Zingaretti.

3. L’ULTIMA VERGOGNOSA SPECULAZIONE NO VAX SULLA MORTE DEL SENATORE ASTORRE: «È STATO IL VACCINO»

A poche ore dalla morte del senatore del Pd Bruno Astorre, i No vax iniziano a speculare sulla sua figura. «Oggi racconterete insieme agli angeli quanto era bello il Green pass», scrive un utente oggi, 3 marzo, commentando un post di Astorre del 28 febbraio. Non si conoscono le cause certe della morte del senatore, ma la procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio.

Ma l’ipotesi che possa trattarsi di un gesto volontario è considerata totalmente fuori luogo dai No vax. «È venuto a mancare il senatore Astorre: un guerriero della puntura. Ma per la Repubblica si è trattato di suicidio. In realtà, per questo giornale “autorevole”, non può che essere un’ammissione, in quanto ogni “PUNTURA” non è altro che un’eutanasia», scrive un altro su Twitter. «Avremo mai delle indagini serie per escludere l’omicidio? O possiamo già passare alle barzellette?», aggiunge un altro. […]

