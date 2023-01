VIDEO! L’ULTIMA PREOCCUPANTE APPARIZIONE PUBBLICA DI LISA MARIE PRESLEY, POCHI GIORNI PRIMA DI MORIRE A 54 ANNI PER ARRESTO CARDIACO: LA FIGLIA DI ELVIS È APPARSA POCO LUCIDA, PARLAVA LENTAMENTE E BIASCICAVA DURANTE L’INTERVISTA SUL RED CARPET DEI GOLDEN GLOBES – LA DICHIARAZIONE D’AMORE A LISA DI AUSTIN BUTLER, L’ATTORE CHE HA INTERPRETATO IL RE DEL ROCK ‘N ROLL, DAL PALCO DEI PREMI: “TI AMERÒ PER SEMPRE…”

lisa marie presley golden globes 2023

Lisa Marie Presley, pochi giorni prima di morire a 54 anni per arresto cardiaco, è apparsa non lucida mentre veniva intervistata sul tappeto rosso dei Golden Globes 2023, dove ha partecipato per sostenere il film Elvis.

Nella clip, Lisa Marie - morta nella sua casa di Calabasas, in California - si è rivolta all'amico Jerry Schilling, 80 anni, dicendogli "Ti afferro il braccio" mentre le venivano poste delle domande prima dell'evento dal conduttore di "Extra", Billy Bush.

lisa marie presley golden globes 2023

La donna parlava lentamente e biascicava mentre rispondeva alle domande sulla star del film, Austin Butler, e sulle inondazioni nel sud della California.

Bush le ha chiesto se avesse conosciuto Butler, e a quel punto lei ha detto a Schilling "Ti afferro il braccio". Ha poi detto di adorare Butler e di essere rimasta "sbalordita" dopo aver visto l'interpretazione nel film (che gli è valso il premio come miglior attore di film drammatici).

lisa marie presley golden globes 2023

Lisa Marie ha raccontato di aver avuto bisogno di cinque giorni per "elaborare l'interpretazione di Butler perché era così perfetta e autentica".

Nella chiacchierata, Lisa Marie ha anche aggiunto che secondo lei Butler ha azzeccato le caratteristiche e la parlata di Elvis senza farne una caricatura.

lisa marie presley golden globes 2023

Bush ha poi chiesto a Lisa Marie se avesse vissuto nella zona di Montecito-Santa Barbara, colpita all'inizio della settimana da tempeste e inondazioni, e lei ha risposto di averlo fatto, sottolineando come i risultati della tempesta siano stati devastanti.

L'intervista si è conclusa con Lisa Marie che ha detto a Bush che Butler si stava dirigendo verso l'ingresso.

Lisa è stata trasportata d'urgenza in un ospedale della zona di Los Angeles dopo aver avuto un arresto cardiaco giovedì. Fonti della polizia hanno riferito a Deadline che gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles e i medici dei vigili del fuoco sono stati inviati a casa sua dopo aver ricevuto una chiamata che segnalava l'emergenza.

lisa marie e priscilla presley con austin Butler golden globes 2023

La madre Priscilla Presley aveva scritto su Twitter per chiedere ai fan di pregare durante l'emergenza medica.

«La mia amata figlia Lisa Marie è stata portata d'urgenza in ospedale - ha dichiarato Priscilla in un tweet giovedì pomeriggio - Sta ricevendo le migliori cure. Vi prego di tenere lei e la nostra famiglia nelle vostre preghiere. Sentiamo le preghiere di tutto il mondo e chiediamo privacy in questo momento».

Priscilla ha dichiarato a People giovedì sera: «È con il cuore colmo di tristezza che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto.

lisa marie presley e jerry shilling

Chiediamo privacy mentre cerchiamo di affrontare questa profonda perdita. Grazie per l'amore e le preghiere. In questo momento non ci saranno ulteriori commenti».

