VIDEO! STEFANO GABBANA È SATO BECCATO DA “WHOOPSEE” IN SLIPPINO SULLA BARCA, INTENTO A RILASSARSI TRA LE ACQUE DEL MAR LIGURE – TRA UNA SPALMATA DI CREMA SOLARE E UN TUFFO DA SIRENETTO, LO STILISTA SI PREPARA ALL'EVENTO SERALE INSIEME A DOMENICO DOLCE, PRESSO LA STORICA VILLA OLIVETTA DI PORTOFINO PER LANCIARE LA COLLEZIONE DI DOLCE & GABBANA INSIEME A MYTHERES – VIDEO

Estratto da whoopse.it

stefano gabbana in barca a largo di portofino 9

Questa sera, venerdì 26 maggio, presso la storica Villa Olivetta di Portofino, la maison Dolce & Gabbana è pronta a dare vita a un evento tanto esclusivo quanto riservato. Per l’occasione, gli storici designer hanno organizzato un trunk show sotto le stelle in collaborazione con Mytheresa, volto a celebrare una nuova collaborazione che omaggia “l’amore e l’adorazione di lunga data per i colori squisitamente vividi e i paesaggi che fermano il cuore”.

In vista della serata, ecco Stefano Gabbana intento a rilassarsi tra le acque del mar Ligure, prima di prendere parte alla speciale inaugurazione insieme al collega di sempre, Domenico Dolce.

