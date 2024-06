VIDEO STRACULT! ”SONO EDDIE IRVINE, ANCHE IO ADORO GUIDARE E CAMMINARE IN UNA VALLEVERDE” – SE NE VA A 80 ANNI ARMANDO ARCANGELI, L’IMPRENDITORE CHE FONDÒ LA CELEBRE AZIENDA DI SCARPE “VALLEVERDE”, ICONA DEL MADE IN ITALY. TRA I TESTIMONIAL DELLA CALZATURA STAR DI HOLLYWOOD COME KEVIN COSTNER, PELÈ, RAFFAELLA CARRÀ E L’EX FERRARISTA EDDIE IRIVINE - NEL DICEMBRE DEL 2022 IL TRIBUNALE DI RIMINI AVEVA CONDANNATO, IN PRIMO GRADO, ARCANGELI A 4 ANNI E 6 MESI DI RECLUSIONE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA - VIDEO

(ANSA) - Era conosciuto, nel mondo della calzatura e dell'imprenditoria come il 'Signor Valleverde'. Armando Arcangeli, fondatore della celebre azienda di scarpe di stanza a Coriano - la città natale di Marco Simoncelli - è morto ieri all'età di ottanta anni. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa corianese di Sant'Innocenza di Montetauro.

Su quel marchio, divenuto un'icona della calzatura 'Made in Italy', ci avevano 'messo la faccia' - per spot - star di Hollywood come Kevin Costner, che in una pubblicità, imbottigliato nel traffico di Manhattan, scendeva dall'auto e invitava tutti a muoversi con lui perché, recitava "è bello camminare in una Valleverde". E poi stelle del pallone come Pele' o della Formula Uno come Eddie Irvine. Una scintillante Raffaella Carra'.

Accomunati da quel 'brand', Valleverde appunto, nato negli anni 70 sulle colline Riminesi, finito in procedura fallimentare nel 2013 e 'salvato' nel 2015 da un'altra azienda romagnola di Lugo, nel Ravennate: la Silver 1 che, all'asta, si era portata a casa la produttrice di scarpe, mettendo sul piatto 9 milioni.

Nel dicembre del 2022 il Tribunale di Rimini aveva condannato, in primo grado, Arcangeli a 4 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, distrattiva e preferenziale e per alcuni reati chiudendo il procedimento nato dopo il fallimento nel 2013 della società Spes, in precedenza denominata 'Valleverde Calzature'. "Desidero esprimere il cordoglio dell'amministrazione comunale - osserva il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - per la scomparsa di Armando Arcangeli.

Una figura che, a partire da Coriano in cui aveva fondato l'azienda Valleverde, ha tracciato un punto fermo nella storia dell'imprenditoria romagnola per estro e innovazione in grado di superare i confini nazionali e far conoscere in tutto il mondo le sue calzature pratiche e confortevoli. Nella sua lunga attività imprenditoriale - conclude il primo cittadino - il patron della Valleverde ha dato lavoro a tantissime famiglie corianesi contribuendo ad aumentare l'indotto dell'economia locale e a portare oltre confine il nome di Coriano con testimonial del calibro di Raffaella Carrà, Pelè e tanti altri".

