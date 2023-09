DOPO APPENA UN ANNO DI GOVERNO, MALGRADO SI ATTACCHI A DIO, PATRIA E FAMIGLIA (PERCHÉ POI NON SI SPOSA? BOH!), GIORGIA MELONI SI È RIVELATA UN PREMIER POLITICO DECISAMENTE IRRILEVANTE, SIA IN CASA (OGNI GIORNO SABOTATA DA SALVINI E BOICOTTATA DA TAJANI-BERLUSCONI), SIA ALL’ESTERO (ISOLATA IN EUROPA E PRESA IN GIRO A WASHINGTON) - DOPO I PRIMI MESI DA DRAGHETTA, LA CULTURA POLITICA DI “IO SONO GIORGIA” È DIVENTATA QUALCOSA DI SIMILE A UNO SKETCH SGUAIATO DI “GIGGI ER BULLO” - VIA VIA CHE SI AVVICINANO LE ELEZIONI EUROPEE, L’ESTABLISHMENT DI BRUXELLES, CHE HA BISOGNO DI COMPATTEZZA E NON SI PUÒ PERMETTERE DI SBANDARE VERSO L’ALA DESTRORSA DI AFD, VOX, ORBAN, LE PEN, HA INIZIATO A STRINGERE I BULLONI. COSÌ, A UN ANNO DALLA NASCITA, IL GOVERNO MELONI RISCHIA DI FINIRE COME QUELLO DI BERLUSCONI DEL 2011 FATTO FUORI DA PALAZZO CHIGI A COLPI SPREAD...