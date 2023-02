1. MESSINA DENARO IN CARCERE SE LA PRENDE CON I TG: "RACCONTANO SOLO BALLE, SONO INC..."

Estratto dell'articolo di www.palermotoday.it

Nonostante il 41 bis, il boss Matteo Messina Denaro ha comunque la possibilità di informarsi in carcere e di guardare la televisione. E - secondo quanto riferito da fonti sanitarie e penitenziarie di L'Aquila - il mafioso non gradirebbe ciò che vede e sente: "Sono incazzato per le notizie che apprendo dai telegiornali... Vengono raccontate balle ed è tutto frutto di fraintendimenti", così avrebbe commentato. Intanto continuano le cure oncologiche alle quali è sottoposto sin dal suo ingresso in cella.

In base a quanto trapela dal penitenziario in cui è recluso il capomafia di Castelvetrano sarebbe "in buone condizioni, ha appetito, è riposato" e questi sarebbero "buoni indicatori" sull'evoluzione della malattia, rispetto alla quale avrebbe un atteggiamento "fatalista". Già da maggio 2021, infatti, Messina Denaro sa di avere poche possibilità di scamparla.

2. GLI INSULTI IN AUTO A CAPACI CHOC PER LE FRASI DEL PADRINO

Estratto dell'articolo di Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”

Impreca perché le celebrazioni per ricordare il magistrato simbolo nella lotta alla mafia lo bloccano nel traffico. […] È il 23 maggio 2022, anniversario della strage di Capaci […]

L’uomo alla guida è il latitante più ricercato d’Italia che su WhatsApp invia messaggi a due pazienti, diventate amiche, che come lui sono in cura presso la clinica «La Maddalena».

Questo il contesto dell’audio in cui per la prima volta (se si esclude il breve vocale dopo l’arresto) si sente nitida e arrogante la voce di Matteo Messina Denaro infastidito per il traffico bloccato: «... e io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate ma sull’asfalto. E non ci si muove per le commemorazioni di sta minchia!». […]

E mentre a pochi chilometri da lui la tromba intona il silenzio e i familiari delle vittime si abbracciano, lui si intrattiene in chat raccontando della madre.

«Dice che quando sarà morta, al suo funerale vuole la banda musicale che deve suonare un unico motivo, la marcia del kaiser quella che fanno a Vienna per il capodanno. Ma chi lo dice che io muoio dopo di lei... lei non lo sa questo ma lo so io».

Per poi tornare, bruscamente, a quel maledetto traffico che lo blocca: «Porco mondo… qua mi sono rotto i co… di brutto». E si può solo immaginare cosa avrà detto nel momento in cui con l’auto riesce a transitare accanto alla stele che ricorda il sacrificio di Falcone, della moglie e degli uomini della scorta.

Ieri sera una delle donne è stata ospite di Massimo Giletti che in trasmissione ha fatto vedere messaggi inediti della chat con il boss. «Ho fatto fatica a credere che quella persona che avevo conosciuto come Andrea potesse essere sovrapponibile a quel che raccontavano i giornali — ha detto—. Per me è stato un forte choc, mi sono sentita tradita perché ho creduto fosse tutt’altro».

«Il nostro rapporto è iniziato a metà 2021, era un tipo assolutamente socievole e disponibile, anche un gran simpaticone». Con l’amica nel tempo ha condiviso anche video e una foto di lui con in mano un sigaro Montecristo e un cognac. La donna ricorda anche le serate a cena in località frequentatissime. «Una volta siamo andati a Mondello. Ha lasciato che fossi io a decidere il locale e non era certo una trattoria».

