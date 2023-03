VIDEO! LE ULTIME IMMAGINI DELLA NAVE PIENA DI MIGRANTI NAUFRAGATA A CUTRO – NEL FILMATO, REGISTRATO DAL VELIVOLO “EAGLE 1” DELL’AGENZIA “FRONTEX” SI VEDE UNA PERSONA MUOVERSI SUL PONTE DELLA NAVE. L’UOMO CAMMINA FACILMENTE, SEGNO CHE IL MARE (SEPPUR MOSSO) NON ERA IN CONDIZIONI PROIBITIVE – DAI BOCCAPORTI SI VEDE UNA “SIGNIFICATIVA” RISPOSTA TERMICA CHE TESTIMONIA LA PRESENZA DI MIGRANTI SOTTOCOPERTA...

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per www.corriere.it

caicco che e?? naufragato a cutro visto da frontex 4

Finora avevamo visto soltanto un frame. Una singola immagine che Frontex aveva allegato alla sua segnalazione. Questo invece è il video intero. Sono le ultime immagini del caicco intero della strage di Cutro.

Sono nel fascicolo della procura di Crotone e serviranno a definire se e quanto fosse possibile - a partire proprio da queste immagini - parlare di situazione pericolosa per la vita delle persone. Il parametro del pericolo per la vita umana avrebbe escluso ogni interpretazione e avrebbe obbligato la Guardia Costiera a intervenire subito aprendo una operazione di soccorso (Sar). Sappiamo che non è stato così. È stata avviata una operazione di polizia, law enforcement, della Guardia di Finanza.

caicco che e?? naufragato a cutro visto da frontex 5

[…] Quella persona (sembra un uomo) si muove agevolmente verso prua, segno che il mare, per quanto agitato, in quel momento non era proibitivo. […] Non ci sono elementi visibili e certi sulla presenza di migranti a bordo. Ma l’imbarcazione è sospetta lo stesso. Perché i sistemi a bordo dell’Eagle 1 rilevano una risposta termica «significativa» in prossimità dei boccaporti, segno - appunto - di un possibile carico umano.

caicco che e?? naufragato a cutro visto da frontex 2

E in più Eagle 1 registra pure un flusso di chiamate fra la barca e la Turchia, e anche questo depone a favore della tesi del trasporto migranti. Dopo il monitoraggio Eagle 1 si allontana. Andandosene riprende la barca con una inquadratura più distante che la mostra fra le onde più dondolante di quanto sembra osservata da più vicino. […]

caicco che e?? naufragato a cutro visto da frontex 3 migranti cutro rapporto frontex uomo solo alla guida dell imbarcazione rapporto frontex oblo aperti caicco che e?? naufragato a cutro visto da frontex 1