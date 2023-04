18 apr 2023 13:03

I VIDEOGAMES SONO UNA COSA SERIA - IL SETTORE VIDEOLUDICO, CHE È ORMAI UNA RICCHISSIMA INDUSTRIA, SOLO IN ITALIA HA GENERATO UN GIRO D'AFFARI DA 2,2 MILIARDI DI EURO - NONOSTANTE IL DATO SIA IN LEGGERO CALO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, SONO IN CRESCITA I FATTURATI E GLI ADDETTI DELLE IMPRESE - IN ITALIA I VIDEOGIOCATORI SONO 14,2 MILIONI E L'INDUSTRIA NAZIONALE SI STA CONSOLIDANDO CON…