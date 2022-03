LE VIE DELL'ARTE SONO INFINITE - E' STATA RITROVATA IN INGHILTERRA LA "MADDALENA GIACENTE" DI ANTONIO CANOVA - LA SCULTURA ERA STATA ACQUISTATA VENT'ANNI FA DA UNA COPPIA A 6 MILA EURO PER ARREDARE IL GIARDINO, POI, INCURIOSITI DA ALCUNE VOCI CHE L'ATTRIBUIVANO AL GRANDE MAESTRO ITALIANO, L'HANNO FATTA CONTROLLARE E HANNO SCOPERTO CHE VALEVA 8 MILIONI DI EURO...

La Maddalena giacente di Canova dopo il restauro

Quando una coppia di inglesi ha acquistato la statua che per vent’anni ha arredato il suo giardino, ha pensato che valesse di più del prezzo pagato, 5.170 sterline (6.200 euro). Oggi la loro intuizione si è rivelata vera: l’opera infatti è stata identificata come il capolavoro “La Maddalena giacente” di Antonio Canova, e andrà all’asta da Christie’s per 8 milioni di euro.

La Maddalena giacente di Canova prima del restauro

L’opera fu commissionata al grande scultore nel 1819 dall’allora primo ministro Lord Liverpool per 1.200 ghinee (oggi circa 130.000 euro). Fu una delle ultime opere del maestro italiano. La scultura in marmo, lunga 1,8 metri, fu venduta dalla famiglia di Lord Liverpool più di 20 anni dopo la sua morte, finì in una casa signorile che però fu devastata da un disastroso incendio. Anni dopo, un’eccentrica imprenditrice di Kensington, a ovest di Londra, la comprò, la statua fu ancora venduta negli anni 60 e infine finì agli attuali proprietari, che desiderano restare anomini.

Antonio Canova

I due hanno deciso di far controllare la statua dopo aver sentito alcune voci che l’attribuivano a Canova, e l’hanno sottoposta a un processo di otto mesi costato “migliaia” di sterline per riportarla all’antico splendore.

L'esperto di Canova, il dottor Mario Guderzo, ha detto che era un "miracolo" che la scultura fosse stata trovata dopo che gli studiosi avevano trascorso decenni a cercarla. «È la conclusione di una storia molto particolare degna di un romanzo, di un marmo di notevole valore storico e di grande bellezza estetica prodotto dal Canova negli ultimi anni della sua attività artistica».

"La Madonna giacente" sarà venduto da Christie's a Londra il 7 luglio. Sarà in mostra a Londra prima di andare in tournée a New York e Hong Kong.