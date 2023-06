PER LE VIE DI MADRID E BARCELLONA SONO TUTTI IN MUTANDE (E NON PER UN CASTING DI UN FILM PORNO) – IL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO “DESIGUAL” HA OFFERTO LA POSSIBILITÀ DI PRENDERE GRATIS DUE CAPI ALLE PRIME CENTO PERSONE CHE SI FOSSERO PRESENTATE IN MUTANDE DAVANTI AI NEGOZI DI BARCELLONA E MADRID – TANTISSIME PERSONE HANNO INDOSSATO SLIP, REGGISENI E BOXER E SI SONO MESSE IN CODA. IN MOLTI PERÒ SONO ARRIVATI TROPPO TARDI E HANNO SFOGGIATO LE CHIAPPE A VUOTO...

in mutande per prendere gli abiti gratis 4

(ANSA) - In fila per i saldi, ma in mutande. E per i primi cento che sono riusciti a entrare nel negozio, due capi in regalo, a scelta, senza limiti di prezzo. Ha avuto grande successo, con lunghissime file di clienti seminudi sin dalle sei di questa mattina, l'iniziativa di Desigual, una famosa catena spagnola di abbigliamento.

Tutto è successo in occasione del primo giorno dei saldi, fuori dal negozio Desigual di Calle Preciados a Madrid e in quello di Plaza de Catalunya a Barcellona. La campagna, battezzata, 'seminaked Desigual', era stata lanciata da giorni sui social. Cristina, una delle ragazze in coda in mutandine e reggiseno, ha ammesso di essere andata nel negozio il giorno prima per sapere bene dove andare a prendere gli articoli di suo gradimento.

in mutande per prendere gli abiti gratis 7

La corsa al doppio regalo è durata meno di un'ora, in un clima di calca con qualche spintone, ma senza particolari incidenti. "È ovviamente un'esperienza unica, diversa ma abbastanza divertente", ha detto Sebastián, 29 anni, anche lui in slip, ma che, per le troppe persone davanti, è rimasto a mani vuote.

in mutande per prendere gli abiti gratis 8 in mutande per prendere gli abiti gratis 9 in mutande per prendere gli abiti gratis 2 in mutande per prendere gli abiti gratis 1 in mutande per prendere gli abiti gratis 3 in mutande per prendere gli abiti gratis 10 in mutande per prendere gli abiti gratis 6 in mutande per prendere gli abiti gratis 5