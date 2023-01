LE VIE DEL "SELFIECIENTE" SONO INFINITE - UN ALTRO RAGAZZO VIENE BECCATO AGGRAPPATO SUL RETRO DI UN AUTOBUS A LODI: STAVA PARTECIPANDO ALLA SFIDA SOCIAL DEL "BUS SURFING" - UN EPISODIO ANALOGO ERA STATO SEGNALATO LO SCORSO 20 GENNAIO, SEMPRE A LODI - LA RABBIA DEGLI AUTISTI: "EVIDENZIAMO EPISODI DEL GENERE. MA NESSUNO FA NULLA. SERVONO CONTROLLI E SANZIONI PER DISINCENTIVARE UN FENOMENO COSÌ PERICOLOSO" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Carlo d'Elia per www.corriere.it

bus surfing lodi

Un gioco folle, dai rischi enormi. Sembra che il «bus surfing» - la bravata idiota di aggrapparsi agli autobus in movimento, mentre un complice altrettanto idiota filma la scena - stia facendo adepti nel Lodigiano. Dopo l'episodio del 20 gennaio avvenuto a Sant'Angelo Lodigiano, testimoniato da un video, di un ragazzo rimasto aggrappato sul retro di un autobus di linea per quasi otto chilometri (in quel caso, era stato fatto scendere perché senza biglietto), i casi di stupide bravate del genere si sono moltiplicati negli ultimi giorni.

I protagonisti sono quasi sempre minorenni, che vedono i video sui social e decidono di emulare il gesto, dimostrandosi così se possibile ancora più stupidi degli autori iniziali e mettendo a rischio per niente la propria vita e la sicurezza altrui. […]

bus surfing lodi

L'ultimo caso mercoledì 25 gennaio, sempre nel Comune lodigiano, con un ragazzino ripreso da un amico mentre rincorre il bus in partenza, rimanendo in equilibrio sul paraurti posteriore per poche centinaia di metri[…]

Esasperati gli autisti […]«Da tempo continuiamo a evidenziare episodi del genere - sottolinea uno dei conducenti che guidano i pullman della tratta che collega Lodi a Pavia -. Ma nessuno ha mai fatto nulla. Servono controlli e sanzioni per disincentivare un fenomeno così stupido e pericoloso».

