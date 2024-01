VIE’ QUA, CHE ME TE MAGNO! – AL TRIBUNALE DI LAS VEGAS UN UOMO, DEOBRA REDDEN, È SALTATO ADDOSSO AL GIUDICE CHE GLI HA NEGATO LA LIBERTÀ VIGILATA (VIDEO INCREDIBILE!) – L’IMPUTATO, CON UN GESTO ATLETICO DEGNO DI “GIMBO” TAMBERI, SALTA OLTRE IL BANCO E ATTERRA SULLA GIUDICE MARY KAY HOLTHUS, 62 ANNI, CHE HA RIPORTATO LIEVI FERITE MENTRE UNO DEI COMMESSI, CHE HA CERCATO DI ALLONTANARE LO SVALVOLATO, È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE

A man attacked a Clark County judge in court today after she denied his probation. ? pic.twitter.com/CkJXj7Tc5a — non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 3, 2024

Estratto dell’articolo di Biagio Chiariello per www.fanpage.it

Sembra quasi uscita da un film di azione la scena ripresa al tribunale di Las Vegas, nello Stato del Nevada: un uomo è letteralmente saltato addosso al giudice che aveva appena emesso la sentenza che gli negava la libertà vigilata.

Identificato come Deobra Redden, 30 anni, ieri mattina, mercoledì 3 gennaio, era in aula per l'udienza relativa al proprio processo dopo essersi dichiarato colpevole di tentata percossa con lesioni personali gravi, come riferito da un portavoce dell'ottavo tribunale distrettuale giudiziario.

Nel filmato, registrato dalle telecamere del tribunale e ampiamente diffuso sui social media, si vede l'imputato saltare oltre la panca del tribunale per atterrare direttamente sul giudice Mary Kay Holthus, 62 anni, finendo per far cadere anche le bandiere alle spalle del magistrato. Pochi secondi dopo, si vedono tre uomini che cercano di bloccare Redden prendendolo a pugni.

Il giudice ha riportato ferite minori, secondo quanto dichiarato dai funzionari, mentre uno dei commesso che ha cercato di allontanare l'imputato è stato ricoverato in ospedale con un taglio sulla fronte e una spalla slogata, secondo i testimoni.

Poco prima dell'aggressione, l'avvocato di Redden ha chiesto al giudice Holthus di condannare il suo cliente alla libertà vigilata: "Lo apprezzo, ma penso che sia ora che assaggi qualcos'altro…", ha replicato il magistrato prima di emettere la sua sentenza.

I documenti del tribunale evidenziano che il Redden ha già trascorso del tempo in prigione, nel 2015, quando è stato condannato a un minimo di 19 mesi per tentato furto. È stato poi condannato nel 2021 per violenza domestica, secondo i registri del Dipartimento penitenziario del Nevada. […]

