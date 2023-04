LE VIE DEL SIGNORE SONO INFINITE, MEGLIO SFRECCIARCI CON IL MONOPATTINO! L’INCREDIBILE VIDEO DI UN VESCOVO CHE PERCORRE LA NAVATA DI UNA CHIESA, FINO ALL’ALTARE, A BORDO DI UN MONOPATTINO ELETTRICO TRA LE RISATE DEI FEDELI – IL PRELATO NON È STATO RICONOSCIUTO. A DUBLINO, IN IRLANDA, NEL 2020 ERA STATO PUBBLICATO UN FILMATO SIMILE - VIDEO STRACULT!

Da qualche giorno viene pubblicato su siti e social in tutto il mondo un breve frammento di video che riprende in una chiesa poco prima della funzione un vescovo che arriva all’altare fra le risate dei fedeli su un rapidissimo monopattino elettrico.

Le prime pubblicazioni sono avvenute in Gran Bretagna, ed è possibile che il video sia stato girato in una diocesi del Regno Unito, ma non sono indicati mai il nome del vescovo e il luogo delle riprese. E a dire il vero proprio da quelle parti – in Irlanda, a Dublino – fu girato nel 2020 un video analogo. […]

