LE VIE DEL SIGNORE SONO INFINITE, QUELLE DELL’AMORE NO – SCAZZO IN CORSO IN LIGURIA: IL COMUNE DI RIOMAGGIORE HA PREVISTO UN PEDAGGIO EXTRA DI 5 EURO PER FAR PERCORRERE AI TURISTI LA “PASSEGGIATA DELL’AMORE” – AGLI ALTRI COMUNI NON VA GIÙ CHE IL TICKET NON SIA INCLUSO NELLA “CINQUE TERRE CARD”, CHE DÀ ACCESSO A TUTTI I SENTIERI E COSTA 7,50 EURO AL GIORNO: "SI STA SPALANCANDO LA PORTA DELL’ISOLAMENTO..."

Estratto dell’articolo di Giulia Mietta per il “Corriere della Sera”

Il sito internet del Comune di Riomaggiore trasmette no stop le immagini di una webcam puntata sulla Via Dell’Amore, la «passeggiata più romantica del mondo». A osservare quella cartolina digitale, le onde, l’orizzonte, le vigne dove matura lo Sciacchetrà (un vino doc locale), mai si direbbe che lungo la scogliera patrimonio dell’umanità si stia consumando una battaglia che rischia di offuscare la riapertura, 11 anni dopo, di un tratto del sentiero tra Riomaggiore e Manarola, alle Cinque Terre.

Dal 1 luglio si possono percorrere i primi 160 metri di 900 totali ma solo dopo aver prenotato e pagato on line il biglietto. Gli unici esentati sono residenti, ex residenti e proprietari di seconde case nel Comune di Riomaggiore. Un ticket da 5 euro che ha riacceso la leggendaria rivalità tra campanili, smorzata, secondo i racconti degli anziani, solo dalla dolcezza del vino passito di quelle colline.

[…] «L’amore vero non ha prezzo» è invece la campagna lanciata sui social dai comitati di Monterosso, Vernazza e Corniglia, fomentati dalle relative pro loco con il consorzio Turistico «5Terre», l’associazione Uniti per Corniglia e in parte anche dal sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, esponente Pd come la collega Pecunia e con lei nella giunta operativa del Parco nazionale Cinque Terre.

Non va giù, agli altri Comuni, che il ticket non sia incluso nella Cinque Terre Card, forfait che dà accesso a tutti gli altri sentieri e servizi (7,50 euro il prezzo giornaliero per un adulto): «Come si fa a non capire che sottraendo il tratto di sentiero dal circuito Cinque Terre Card si sta spalancando la porta dell’isolamento a chiunque abbia interessi a danno della collettività? I nostri bambini e i nostri anziani non possono passeggiare liberamente sulla Via dell’Amore».

Ma la prima cittadina di Riomaggiore tiene il punto: «Sono 160 metri, non è pensabile concedere il libero transito ai 4000 residenti dei Comuni. Non abbiamo però mai inteso tenere fuori il parco, la modalità di inclusione della Via nella Cinque Terre Card sarà oggetto di discussione per quando il sentiero tornerà a essere interamente percorribile».

Fino al 30 settembre, il Comune di Riomaggiore consentirà l’accesso al sentiero a un massimo di 30 persone ogni mezzora, in orari stabiliti e con una guida ufficiale che illustrerà le caratteristiche naturalistiche e la storia della stessa Via dell’Amore. […]

